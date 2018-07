Inhalt Seite 1 — Startzeichen zum Überschallflug Seite 2 Auf einer Seite lesen

Passagiere werden nicht gefragt

Seit Donnerstag letzter Woche gibt es keinen Zweifel mehr: der zivile Überschallflug wird Wirklichkeit. Englands Luftfahrtminister Julien Amery hat den Vertrag über das britisch-französische Gemeinschaftsprojekt zur Entwicklung der ersten Überschall-Passagiermaschine der Welt unterschrieben. In drei Jahren sollen die Probeflüge der pfeilförmigen „Concord“ beginnen, einer fast 60 Meter langen Super-Caravelle mit einer Spannweite von 26 Metern. Spätestens 1970 will man das Flugzeug, das mit einer Geschwindigkeit von rund 2300 Kilometern pro Stunde 100 Passagiere in knapp drei Stunden von Frankfurt nach New York befördern kann.

Die Ingenieure der British Aircraft-Corporation und der französischen Sud Aviation die mit der Konstruktion der Überschallmaschine beauftragt sind, werden keine Zeit verlieren, denn schon meldet sich die amerikanische Konkurrenz. Die US-Bundesbehörde für das Flugwesen beschäftigt sich bereits seit zwei Jahren mit dem Plan für den Bau eines Passagierflugzeuges, das die dreifache Schallgeschwindigkeit – nahezu 3500 Kilometer pro Stunde erreichen soll.

Angesichts des europäischen Vorsprungs wird, wie man in Washington annimmt, N. Halaby, der Chef der Luftfahrtbehörde, noch vor Jahresende Präsident Kennedy bitten, dem Kongreß eine 750-Millionen-Dollar-Beteiligung der Regierung an dem Projekt zu empfehlen. –

Halaby, ein ehemaliger Testpilot, setzt sich mit großer Vehemenz für das Überschallprogramm ein, und der Erfolg ist ihm so gut wie sicher, denn Amerika wird es sich nicht leisten können, bei dieser neuen technischen Entwicklung abseits zu stehen. Der Flugzeugmarkt ist ein harter Konkurrenzkampf.

Die Luftverkehrsgesellschaften sind keineswegs erfreut über diese Entwicklung. Aus Wettbewerbsgründen werden sie die neuen teuren Maschinen kaufen müssen, obwohl sich die nur selten ausgelasteten Düsenverkehrsflugzeuge, mit denen die Gesellschaften für die nächsten zehn Jahre voll eingedeckt sind, noch lange nicht amortisiert haben.

Und die Fluggäste? Niemand hat sie bisher gefragt, ob ihnen der Zeitgewinn den höheren Preis wert ist, den sie für die schnelleren Verkehrsverbindungen zahlen müssen, wenn die ohnehin stark verschuldete Passagier-Luftfahrt sich nicht in ein noch größeres Defizit stürzen will.