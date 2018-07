BERLIN (Akademie der Künste):

„Fantastics“, Musical von Tom Jones

Ilse Urbach vom Berliner „Kurier“ tat es leid um diese „lockere Lustigkeit“, die beim Schlußapplaus auch Buhrufe erntete. So entrüstete sie sich als Korrespondentin der „Deutschen Zeitung“ (Köln), daß „einige ansässige Kritiker mit Kanonen nach dem quinkelierenden Gebilde schossen“, das nach einem Libretto („Die Schwärmer“) von Edmond Rostand (dem Verfasser des „Cyrano von Bergerac“) gezimmert ward. Spatzentöter Friedrich Luft schrieb in der „Welt“: „Die Sache ging schrecklich schief... Professor Raeck, der Herr des Renaissancetheaters, hat Expansionsgelüste. Er mietete das schöne Theaterchen in der Akademie der KünsteEr ließ sich aus New York ein Kleinmusical kommen, das off-Broadway schier drei Jahre mit fröhlicher Zustimmung lief. Er ließ seinen Regisseur Studien am Ort vollziehen.“ Das war Werner Kelch. „Dieser ließ es auf eine Kling-Klang-Rosenkranz-Weise exekutieren. Es tropft der Schmalz...Ein Opernregisseur drückt mit Opernhand den kleinen Anlaß darnieder.“ Im Berliner „Tagesspiegel“ ist der Musikkritiker Werner Oehlmann gnädiger: „Das Beste ist noch die Musik.“ Deshalb gesteht er der Inszenierung zwischen Vorhängen und abstrakten Gerüsten zu, „ein kleines Meisterwerk theatralischer Kunst“ zu sein.

BERLIN (Schloßparktheater):

„Clavigo“ von Goethe

„Der Beifall war immens, Bravorufe erschollen, unartikulierte Ovationen wurden laut... Die letzten klatschten noch zwanzig Minuten nach dem Vorhangfall.“ („Tagesspiegel“, Berlin.) „Wie oft haben wir das Stück in den sentimentalen Abgrund rutschen sehen ... Wie man ‚Clavigo‘ modern-klassisch in höchste tragische Stimmung bringen kann, bewies jetzt Willi Schmidt“ („Abendpost“, Frankfurt). Klaus Kammer war Clavigo, Ernst Schellow der Carlos – „Gratulationen dem Schloßparktheater“. Als dritter: Dieter Ranspach (Beaumarchais), „höchst bemerkenswert, wie er sich in der letzten Zeit bei Barlog in den Vordergrund gespielt hat.“ In der monotonen Rolle der Marie: Karin Remsing, „sehr achtbar, obwohl sie für solch passive Duldernaturen kaum der rechte Typ ist.“

ESSEN (Opernhaus):