Die Stratosphäre ist von Mikroorganismen bewohnt. Diese sensationelle Mitteilung machte Dr. O. E. Reynolds von der biologischen Abteilung der US-Raumfahrtbehörde bei einem UNESCO-Symposium über Lebensbedingungen im Weltraum, das Anfang November in Paris stattfand.

Die NASA-Wissenschaftler hatten im August einen Ballon mit einer Pump- und Filteranlage aufsteigen lassen. Das Ziel des Versuchs war, den Reinheitsgrad der dünnen Atmosphäre in verschieden großen Höhen über der Erde zu erforschen. Die Luft wurde von der Pumpe angesaugt und durch ein ultrafeines Sieb gepreßt. Nach der Rückkehr des Ballons untersuchte man die Filtereinsätze, und dabei ergab sich der für die Biologen und Weltraumforscher erstaunliche Tatbestand: In Höhen zwischen 17 und 22 Kilometern leben orangefarbene Bakterien des Typs Flavobactin. Diese Mikroorganismen scheinen sich in jenen Höhenschichten bevorzugt anzusiedeln, denn ihre Dichte, die dort dreimal so groß ist wie in der Atmosphäre unmittelbar über der Erdoberfläche, sank unterhalb der 17-KiIometer-Grenze scharf ab.

Seltsamerweise brachte ein zweiter Ballonaufstieg, der vor wenigen Wochen durchgeführt wurde, so gut wie keine Bakterien aus der Stratosphäre mit. Dennoch hält es Reynolds für ausgeschlossen, daß das Resultat des ersten Versuchs auf einen Fehler im Experiment zurückzuführen sei. Die Zahl der angesaugten lebenden Bakterien war zu groß, als daß sie von einer Verunreinigung der Apparatur hätten stammen können.

Wovon leben diese Mikroorganismen während ihres Aufenthalts in der Stratosphäre? Die Färbung der Bakterien gibt ihnen immerhin die Möglichkeit, ultraviolettes Licht, das in diesen Höhen sehr viel stärker ist als auf der Erde, zu absorbieren. Ein Teil ihrer Lebensenergie könnte aus dieser Quelle stammen; aber wovon ernähren sich die Bakterien, woher nehmen sie die für sie lebenswichtigen Phosphate?

In 17 Kilometern Höhe hat die Sauerstoffdichte nur noch ein Zehntel ihres Wertes auf der Erde, und die Temperatur ist ungefähr minus 55 Grad Celsius. Unter derart extremen Lebensbedingungen vermögen noch viele Bakterienarten zu existieren. Was aber hat das negative Ergebnis des zweiten Versuchs zu bedeuten? Es könnte sich hier um ähnliche Häufigkeits-Schwankungen handeln, wie man sie von einigen Mikroorganismen auf der Erde kennt. Bei einem roten Meeresalgentyp zum Beispiel hat man sporadische Bevölkerungsexplosionen beobachtet, denen Perioden der gegenseitigen Ausrottung folgen. Möglicherweise bevorzugen die Flavobactin-Bakterien nur bestimmte abgegrenzte Gebiete als Lebensraum in der Stratosphäre, und vielleicht war das Ballon-Laboratorium bei dem ersten Aufstieg zufällig in ein solches Siedlungsgebiet geraten.

Die Untersuchungen sollen, wie Reynolds bei dem Symposium in Paris ankündigte, mit U 2-Fliegern fortgesetzt werden. Wenn es sich erweist, daß Organismen in der Stratosphäre einen ständigen Aufenthaltsraum haben, würde dies bedeuten, daß ein von der Erdoberfläche isoliertes organisches Leben möglich ist. Daraus ließe sich zum Beispiel folgern, daß auch in der Umgebung anderer Planeten Leben existieren könnte. V. G.