... werden Affen zu schrulligen Sonderlingen

Von Carolyn Sigel

Die Erfahrungen, die wir in unserer frühen Kindheit machen und die Umwelteinflüsse, denen wir während der ersten Lebensjahre ausgesetzt sind, bestimmen unsere Persönlichkeit. Selbst die Psychologen, die der Tiefenpsychologie skeptisch gegenüberstehen, zweifeln nicht an dieser These Sigmund Freuds. Eine ganz andere Frage aber ist es, mit welcher Sicherheit wir eine bestimmte emotionelle Verhaltensweise des Erwachsenen mit spezifischen Umwelteinflüssen während seiner Kindheit in einen Kausalzusammenhang bringen können.

Zur Ermittlung solcher Zusammenhänge ist der Psychiater auf die Erinnerung seines Patienten an besondere Jugenderlebnisse angewiesen, welche die seelischen Krankheitssymptome hervorgerufen haben könnten. Ein derartiges retrospektives Untersuchungsverfahren ist natürlich von vielerlei Fehlermöglichkeiten belastet.

Menschen kann man nicht in einem Versuchslabor aufwachsen lassen, was zur experimentellen Erforschung der Ursachen für seelische Defekte erforderlich wäre. Immerhin kann man Tiere unter kontrollierten Laboratoriumsbedingungen großziehen, und bei Versuchen mit höher entwickelten Arten mag deren Verhalten Hinweise auf die Auswirkung bestimmter Jugenderlebnisse geben.

Gesund, aber wunderlich

Derartige Hinweise erhielten Margaret und Harry F. Harlow, als sie sich vor acht Jahren darum bemühten, im Institut für Primatenforschung der Universität Wisconsin ein Rudel gesunder Rhesusaffen für Versuchszwecke zu züchten.