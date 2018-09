FÜR alle Leute, die von Berufs oder Neigung wegen wissen müssen oder wollen, was es an Büchern gibt – insbesondere also für Bibliothekare, Inhaber großer Buchhandlungen, Literarhistoriker, Kritiker, Deutschlehrer –

Wilhelm Sternfeld / Eva Tiedemann: „Deutsche Exil-Literatur 1933–1945“, eine Bio-Bibliographie mit einem Vorwort von Hanns W. Eppelsheimer; Verlag Lambert Schneider, Heidelberg; 405 S., 28,– DM.

ES ENTHÄLT etwa zweitausend Namen deutschsprachiger Emigranten mit kurzen biographischen und etwas umfassenderen bibliographischen Angaben.

ES GEFÄLLT vorerst als ein Versuch, das zu tun, was man hier einmal mit vollem Recht „einem dringenden Bedürfnis abhelfen“ nennen möchte. ZEIT-Leser in aller Welt seien besonders auf den vorletzten Satz der „Notwendigen Anmerkungen“ verwiesen: „Wir sind uns der Unvollständigkeit und Unvollkommenheit unserer Arbeit bewußt, hoffen indessen, daß die Veröffentlichung dazu beitragen werde, uns Berichtigungen und Ergänzungen einzutragen.“ Wer sich der Mühe solcher Berichtigungen und Ergänzungen unterzieht, dient damit einer sehr guten Sache. Korrekturen wären zu adressieren an Wilhelm Sternfeld, Cleve House, Fiat 2, Cleve Road, London, N.W. 6, oder an Eva Tiedemann, Deutsche Bibliothek, Frankfurt/Main, Zeppelinallee 8. – a. e.