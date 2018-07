Von H. M. Nieter O’Leary

Wer durch die Straßen der Städte und Dörfer in der britischen Grafschaft Oxfordshire geht, wird häufig an den Haustüren das Zeichen eines silbernen Fisches sehen. Es ist das Symbol tätiger Nächstenliebe. Die Idee stammt von Pastor Eastman aus der anglikanischen St. Andreaskirche in dem Dörfchen Headington. Er ist ein guter Prediger, dessen Reden für die Gemeinde oft Anlaß für große Diskussionen wurden. So war es auch vor zwei Jahren bei einer vorweihnachtlichen Predigt über die Nächstenliebe. Angeregte Gemeindemitglieder fragten schließlich ihren Pastor, was sie tun könnten, um seine schönen Worte in die Praxis umzusetzen.

Da entstand die Idee, die weihnachtliche Menschenliebe doch über das ganze Jahr auszudehnen. Man fand, es sei ja alles recht schön, wenn in der Weihnachtszeit alte und einsame Menschen mal besucht und mit Gaben bedacht werden würden, aber für das übrige Jahr blieben sie vernachlässigt. So schuf man in Headington diese Aktion unter dem alten christlichen Symbol der Fische.

Gewiß werden oft gute Vorsätze gefaßt, aber die meisten verlaufen wegen mangelnden Interesses später im Sande. Nicht so die „Aktion Silberfisch“, Heute, zwei Jahre später, ist die Aktion über die ganze Grafschaft Oxfordshire verbreitet und hat deren Grenzen sogar überschritten.

Wie meistens bei sozialen Aktionen in England, sind die „Silberfische“ kaum organisiert. Die Idee allein ist der kräftige Motor, der immer mehr Menschen antreibt. Es gibt keine gestraffte Organisation mit Statuten, keine Werbeslogans; es gibt überhaupt nicht viele Worte. Pastor Eastman ließ lediglich 10 000 Pappdeckel nach der Silhouette eines Fisches schneiden. Jeder Haushalt in den umliegenden Dörfern bekam einen davon mit dem Hinweis, den Fisch nach außen sichtbar ins Fenster zu stellen, falls irgendwelche Hilfe benötigt werde.

Die Mitglieder der Aktion, die einen kleinen silbernen Fisch als Abzeichen tragen, machen es sich zur Pflicht, durch die Straßen zu gehen und darauf zu achten, ob irgendwo Hilfe verlangt wird. Dabei ist es vollkommen gleichgültig, ob eine alte Dame nur jemanden zum Einkaufen braucht oder krank ist. Irgendein „Silberfisch“ wird sofort Beistand leisten. Hausarbeiten, Kochen oder einen Hund auszuführen, gehört ebenso dazu.

Für viele alte Menschen gibt allein der Besitz des Pappdeckels, mit dem Fisch ein Gefühl der Sicherheit. Sie wissen, daß sofort ein Siberfisch zu ihnen kommt, sei es auch nur für eine halbe Stunde der Unterhaltung gegen die bedrückende Einsamkeit. Aber nicht nur alten Leuten helfen die „Silberfische“. Jeder ist ihr Nächster. Der Rechtsanwalt, der den Silberfisch trägt, fungiert auch mal als Babysitter bei einem jungen Ehepaar, welches sich sonst keinen leisten kann. Sämtliche Berufs- und Gesellschaftsschichten gehören den „Silberfischen“ an. Die Mitglieder wissen, daß Wohltätigkeit nicht allein mit Geldsammlungen getan ist, daß es auf die persönliche Note ankommt. Das ist alles.

Die Aktion, die sich immer mehr ausbreitet, stand zuerst unter rein christlichen Vorzeichen. Aber der Erfolg dieser Bemühungen um gute Nachbarschaft ist so groß, daß auch viele Menschen, die keiner religiösen Gemeinde angehören, der Aktion beitreten und damit etwas von dem Geist der Weihnacht in sich aufnehmen.