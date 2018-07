Das Boulevardtheater ist das Stiefkind der subventionierten Kultur. Je mehr die Theater ihr Geld nicht beim Publikum verdienen, sondern bei dem jeweils spendefreudigen Minister oder Kulturstadtrat, desto eher sind sie bereit, den Publikumskontakt einer kulturellen Fassade zu opfern, deren Respektabilität jedem Kulturfunktionär einleuchten muß, auch wenn er vielleicht von dem, was dabei gespielt wird, nur mehr Wenig versteht. Nirgends ist man heute so avantgardistisch wie in Posemuckel, denn nirgends ist man so sehr wie dort auf Subvention angewiesen. Im Eifer des Kulturschweißes bringt man bei uns sogar die importierten Gebilde französischer Avantgarde um ihren fragilen Reiz, indem man, was für Theaterkeller gedacht war, sich mit Staatstheaterpomp abspielen läßt.

In dieser theatralischen Landschaft ist uns der Sinn für die festliche Funktion der Schaubühne weitgehend verlorengegangen. Gerade sie aber liefert – durch den damit verbundenen engen Bühne-Publikum-Kontakt – den eigentlichen Nährboden, auf dem sich Bildungstheater erheben könnte, ohne an der Verwürdigung zu leiden. Zum Weltstadttheater gehört untrennbar das Boulevardtheater – heute wie eh und je. Paris, London, New York bekunden es. Im Lebensklima der subventionierten Kultur erscheint das Unterhaltungstheater so sehr aus seiner Rolle gedrängt, daß wir bereits beginnen, es als rara avis zu betrachten, als seltsame Skurrilität, wert, mit wissenschaftlichem Fleiß unter die Lupe genommen zu werden.

Den Eindruck, daß hier ein ungewöhnlich seltener Vogel auf die mehr oder minder verschlissene Pracht seiner bunten Federn hin untersucht werden soll, gewinnt man bei dem Band:

„Französisches Boulevardtheater“, herausgegeben von Stephan H. Reiner; Verlag Kurt Desch, München; 550 S., 13,80 DM.

Mit seiner Auswahl von sieben Komödien umschließt das Buch ein halbes Jahrhundert Bühnengeschichte, umschließt es ältere Erfolgsstücke, ohne die einmal bei uns keine Theaterstadt auskommen konnte, und jüngere, die bei uns kaum richtig zum Zug gekommen sind. Aus manchen dieser Stückchen flattern die Motten hoch, wenn man draufklopft, denn Gebrauchstheater ist nun einmal eine kurzlebige Spezies. Andere haben, obwohl ihnen der kulturelle Hintergrund weggestorben ist, den Glanz des sauber geübten Handwerks bewahrt. Das ist mitunter, als ginge man in ein Museum, in dem ansonsten Rembrandts und Cranachs gezeigt werden, und träfe statt dessen die Nähmaschinen und Fahrräder von gestern an, die zu ihrer Zeit ausgezeichnet funktioniert haben sollen.

Über die Auswahl läßt sich streiten. Tristan Bernards „Das kleine Café“ steht an der Spitze, ein wenig klapprig in seiner Urgestalt und nicht sc elegant, wie Benatzky es in den dreißiger Jahren als Singspiel zu neuem Leben erweckt hat. „Der Weinberg des Herrn“ von Flers und Croisset ist uns schon reichlich entrückt, desgleichen auch „Wenn ich wollte...“ von Geraldy und Spitzer, das in Paris sogar Comédie-Française-Ehren eingeheimst hat. Seltsamerweise fehlt Georges Feydeau, der noch heute seinen Platz an diesem ersten Theaterinstitut Frankreichs behauptet und als Ahnherr Ionescos einiges zu sagen hätte. Auch würde Courteline in diesen Zusammenhang gehören. Aus der Glanzzeit des französischen Boulevardtheaters zwischen den beiden Weltkriegen findet sich Achards „Migo vom Montparnasse“, damals das Paradestück von Pallenberg und Maria Bard, eine noch heute reizvolle Komödie, in der sich die Ansatzpunkte für Achards neuerdings überall gespielte „Aufrichtige Lügnerin“ finden. Der unumstrittene Meister jener Epoche aber, Sacha Guitry, ist überhaupt nicht vertreten. Für den brillanten Jacques Deval hätte sich vielleicht eine bessere Präsentation finden lassen als „Towarisch“, jene Komödie unter russischen Emigranten, der inzwischen das Thema weggestorben ist. Immerhin ist hier Cur-t Goetz der Bearbeiter, und die Lektüre erweckt vielleicht die Erinnerung an seine Verkörperung der Hauptrolle.

Mit den letzten beiden Stücken reicht der Band in die Gegenwart. André Roussin ist hier ungemein brillant mit „Viola“ vertreten. Da wird das alte Instrumentarium der Ehebruchskomödie virtuos auf die Spitze gestellt, wird knisterndes Rollentheater geboten, funkelt der Dialog, verhindert die Pfiffigkeit des Schauspieler-Autors, daß der Zuschauer den dramaturgischen Formelschatz etwa als altbekannt durchschauen würde. Claude Magnier beschließt den Band mit „Die neue Formel“. Das ist wohl ein bißchen Kasperletheater um Affen, die durch einen biochemischen Trick zu Menschen werden und umgekehrt. Gelegentliche Anleihen beim surrealistischen Theater täuschen nur ungenügend über die Primitivität der dramaturgischen Anlage hinweg. Vielleicht wäre Marcel Aymé ein besserer Zeuge gewesen, vielleicht sogar das eine oder andere Werk von Ionesco, denn so weit, wie seine so abgrundtiefe Interpretation auf deutschsprachigen Bühnen uns mitunter glauben machen will, ist dieser gar nicht vom Boulevard entfernt. Der Rumäne Ionesco hat dem balkanischjüdischen Schwanktheater mehr zu verdanken als der französischen Philosophie.

Hier stellt sich die Frage, wo nun eigentlich die Grenzen des Boulevardtheaters liegen. In der bei uns recht häufigen Schlampigkeit der Aufführung läßt sich kaum ein Kriterium erblicken. Wenn die Comédie Française Feydeau, einen unstreitigen – Boulevardier also, in Molière-Nähe rückt – hat dann am Ende auch Molière Boulevardtheater geschrieben? Marcel Pagnol fehlt in diesem Band, obwohl zumindest sein „Monsieur Topaze“ zu den Spitzenreitern dieser Kunstgattung zählt. Und lassen sich gegenüber Giraudoux oder gar gegenüber seinem großen Schüler Anouilh die Grenzen immer genau abstecken? Paul Geraldy, der den vorliegenden Band durch ein kluges Vorwort eröffnet, müht sich vergebens, hier eine brauchbare Grenzlinie zu ziehen. Er kommt zu dem Schluß: „Nein, das Boulevardtheater ist nicht tot. Aber ich würde ihm einen weniger einschränkenden Namen wünschen. Warum nicht einfach ‚Französisches Theater‘?“ Otto F. Beer