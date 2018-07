Eine der skandalösesten Begebenheiten der an solchen gewiß nicht armen neueren europäischen Geschichte war im siebzehnten Jahrhundert der Thronverzicht der Königin von Schweden nach zehnjähriger Regierungszeit und ihr Übertritt zur katholischen Kirche. Was an diesen Schritten so provozierend wirkte, war die Tatsache, daß es sich um die Tochter Gustav Adolfs handelte, des fanatischen Protestanten, des legendären Kriegshelden der evangelischen Sache und Beherrschers eines nicht minder antikatholischen Volkes. Kein Wunder, daß das Charakterbild dieser Königin Christine „von der Parteien Haß und Gunst verzerrt“ seither nicht einmal „schwankte“, sondern mit unerschütterlichen Vorurteilen festgenagelt war: Den einen war sie eine verworfene Abtrünnige, den anderen eine wahrhaft fromme Bekehrte, die zur Wahrheit heimgefunden hatte. Diese beiden gegensätzlichen Porträts haben sich bis in unsere Tage starr und nuancenlos erhalten. Wobei auf Seiten der Verdammenden noch hinzukommt, daß die „Verräterin“, am römischen Hof in das Weltformat einer Barock-Dame zwielichtiger Bedeutung hineingewachsen, auch noch mit den unflätigsten Verdächtigungen ihres sittlichen Lebenswandels überschüttet wurde. Es vergingen volle dreihundert Jahre, ehe sich jemand fand, der sich nicht vor der Aufgabe scheute, das ganz gewiß äußerst pikante historische Skandalon einmal sine ira et studio zu untersuchen. Daß dieser Jemand ebenfalls Schwede und ebenfalls Konvertit ist, macht die Angelegenheit um so interessanter, wenn hier verraten wird, daß gerade die Konversion Christines einer alles andere als glorifizierenden Beleuchtung ausgesetzt wird. Andererseits erfährt auch die verleumderische Darstellung der „sittenlosen“, mannstollen Erotomanin eine energische Korrektur. Übrig bleibt: eine allerdings höchst problematische Erscheinung durchaus unalltäglichen Zuschnitts, weit bedeutender in ihrer Vieldeutigkeit, als es die beiden bislang gültigen Vorstellungen wahrhaben wollten, aber auch weit komplizierter, weit mehr dazu angetan, menschliche Teilnahme auf sich zu ziehen –

Sven Stolpe: „Königin Christine von Schweden“, Deutsch von Alfred von Sterneck; Josef Knecht Verlag, Frankfurt; 423 S., 19,80 DM.

Der Leser wird Zeuge eines durchaus tragischen, seltsam „vermurksten“ und am Ende trostlosen Lebens, das sich dennoch im Rahmen seines Zeitalters und seines äußeren Ablaufs als das einer ungewöhnlich begabten, ungewöhnlich ichbezogenen, ungewöhnlich despotischen und in mancher Hinsicht faszinierenden Persönlichkeit darbot. Wie merkwürdig sich in dieser Persönlichkeit Minderwertigkeitskomplexe mit Herrscherwahn, Glaubenslosigkeit mit unbestimmten religiösen Sehnsüchten, Menschenverachtung mit Liebesbedürfnis mischten, das nachzuempfinden macht den stärksten Reiz des Buches aus, dessen Einzelheiten sich nebenbei zu einem fesselnden kulturgeschichtlichen Panorama zusammenfügen.

Walter Abendroth