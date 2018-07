Inhalt Seite 1 — Ersparnisse nicht verzetteln Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der nach Überwindung der Kuba-Krise eingetretene allgemeine Kursanstieg hat trotz gelegentlicher Unterbrechungen dazu geführt, daß sich zahlreiche Sparer wieder mit der Börse beschäftigen. In den Zeiten der Baisse war es beinahe unhöflich, in größerer Gesellschaft das Thema „Aktien“ anzuschneiden, denn überall nagte der durch die Kursverluste verursachte Ärger an den Seelen. Inzwischen kann man wieder unbefangen über die Börse sprechen. Ein großer Teil der seit dem Sommer entstandenen Verluste ist wieder ausgeglichen, und man sieht mit ruhiger Zuversicht dem Weihnachtsfest entgegen. An der wachsenden Zahl der Zuschriften, meine verehrten Leser, läßt sich ablesen, daß die Anlagebereitschaft wieder zunimmt. Die Sparer scheinen aber mißtrauischer geworden zu sein. Sie wünschen alle möglichen Sicherungen einzubauen, die verhindern sollen, daß der Wert der Ersparnisse noch einmal zu schnell zusammenschmilzt, wie dies durch die Aktienbaisse im letzten Jahr der Fall war. Aber dagegen gibt es keine Garantien.

Das sicherste Mittel, großen Verlusten auszuweichen, ist immer eine breite Streuung der für die Anlage bestimmten Mittel. Man darf nicht auf ein Pferd setzen! Aber niemand sollte die Streuung übertreiben. Die Übersichtlichkeit der Anlage muß unter allen Umständen gewahrt bleiben. Früher galt die einfache Regel: Ein Drittel Grundbesitz, ein Drittel Aktien, ein Drittel festverzinsliche Papiere. Diese Dreiteilung läßt sich jedoch nur bei größeren Ersparnissen durchführen, es sei denn, man ersetzt das Drittel „Grundstücke“ durch Immobilien-Zertifikate.

Aber ich möchte mich heute mit Ihnen, meine verehrten Leser, weniger über große Posten unterhalten, sondern über die Anlage von 5000 bis 10 000 DM. Dabei gehe ich davon aus, daß diese Gelder längerfristig „entbehrt“ werden können. Dennoch glaube ich, daß man gut daran tut, stets eine sofort greifbare Reserve zu unterhalten. Ich meine, daß diese bis 1000 Mark betragen soll. Im täglichen Leben ergibt sich oftmals die Möglichkeit, durch den Einsatz eigener Mittel Geld zu sparen. Ich erinnere nur, daß Abzahlungsgeschäfte eine teure Angelegenheit sind, daß man bei Barzahlung heutzutage kräftig auf die Konditionen drücken kann und daß schließlich Situationen eintreten können, die eine rasche Auffüllung häuslicher Vorräte als wünschenswert erscheinen lassen. Wichtig ist allerdings, daß die „mobile Geldreserve“ möglich rasch wieder aufgefüllt wird, und zwar aus dem laufenden Einkommen.

Die nächste Überlegung geht dahin, mit dem Geld möglichst viel an steuerlichen Vergünstigungen einzuheimsen, ohne dadurch den Gesichtspunkt der Risikostreuung zu vernachlässigen. Bei dem Abschluß eines Prämiensparvertrages ist das möglich. Er behindert die Anlagekonzeption nicht. Nehmen wir an, der Anleger in unserem Beispiel ist verheiratet, dann kann er jährlich 1200 DM prämienbegünstigt sparen (Festlegungsfrist fünf Jahre). Ob tatsächlich jedes Jahr 1200 DM zurückgelegt werden können und sollen, ist eine andere Frage, aber auf alle Fälle wird aus dem theoretisch zur Verfügung stehenden Betrag von 5000 bis 10 000 DM die Summe von 1200 DM prämienbegünstigt angelegt. Und zwar vorzugsweise in festverzinslichen Wertpapieren, wo sich zur Zeit eine echte Verzinsung von 6 Prozent erzielen läßt.

Wer nur 5000 DM anlegen will, hat zusammen mit der mobilen Reserve bereits rund die Hälfte seiner Ersparnisse verdisponiert. Und zwar in Geldforderungen. Geld hat es aber an sich, stetig an Wert zu verlieren, jedenfalls nach den Erfahrungen der Vergangenheit. Man kann dem Kaufkraftschwund aber ein Schnippchen schlagen, wenn man die Zinsen sofort wieder „anlegt“. Zinsen stellen nicht den effektiven Verdienst dar, sondern zum Teil nur eine Entschädigung für den Kaufkraftverlust. Die Zinsen sollten jeweils wieder als Grundlage für den Abschluß eines neuen prämienbegünstigten Sparvertrages gemacht werden. Vielleicht läßt sich aus dem laufenden Verdienst jeweils noch etwas dazu tun.

Grundsätzlich wird man mit der noch freien Hälfte der Ersparnisse eine Anlage suchen, die dem Risiko der Kaufkraftentwertung der D-Mark nicht unterliegt. Man muß also „in die Substanz gehen“. In Frage kommen Aktien oder Investment-Zertifikate. Daß diese nun frei von jeglichen Risiken sind, wird nach den Erfahrungen der vergangenen beiden Jahre niemand mehr behaupten wollen. Nur sind hier die Probleme anders gelagert. Die Substanz hat keinen feststehenden Wert; er unterliegt vielmehr dem Bewertungsermessen, auf das zahlreiche Faktoren einwirken. Der Werbeslogan, nach dem der Aktionär am ständigen Wachstum der Wirtschaft durch das Steigen der Aktienkurse teilnimmt, hat wohl nur dann Gültigkeit, wenn er an seinen Aktien über viele Jahre hinaus festhält.

Aber zurück zu unserer Ersparnisanlage. Ich schlage vor, von den noch zur Verfügung stehenden 2800 DM etwa 2500 DM in Aktien oder Investment-Zertifikaten anzulegen und für den Rest einige Goldmünzen zu kaufen. Selbstverständlich erreicht man mit dem Kauf von Investment-Zertifikaten die breiteste Streuung. Aber nicht alle Leute befriedigt es, auf jede eigene Initiative in der Auswahl der Aktien verzichten zu müssen. Deshalb mein Ratschlag: Kaufen Sie von Ihrem Geld auch ein paar Aktien, und zwar von erstklassigen Gesellschaften. Vielleicht von solchen, an deren Hauptversammlungen Sie teilnehmen können. Sie verlieren dadurch nichts, aber Sie werden finden, daß das Aktienwesen an Anonymität einbüßt, wenn Sie selbst irgendwo als Aktionär auftreten und von Ihrem Stimmrecht Gebrauch machen können, auch dann, wenn Ihre Stimme nicht gerade den Ausschlag gibt.