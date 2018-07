Hitze stand seit zwei Wochen über Venedig. Einige der Alten wimmerten und lagen in der Nähe der Haustür herum, der größere Teil hatte im Keller Schutz gesucht. Die junge Küchenhilfe hatte sich ausgezogen und lag flach auf dem Fliesenboden in der Küche, in dem noch etwas Kühle war. Zwei Alte versuchten, sich ihr zu nähern, und stießen sie von Zeit zu Zeit mit Holzstöcken an, was sie, wenn es zu arg wurde, abwehrte.

Einige Tage später setzte in dem Altersheim San Lorenzo in Venedig das Massensterben ein. Der erste Tote war noch einigermaßen großartig. Mimmi Constantini bekam einen Herzanfall in der Nacht; niemand bemerkte etwas davon. Seine Verlobte lief, als Mimmi sich den Tag über nicht zeigte, wie eine Verrückte umher, während die anderen sich nicht rührten. Gegen Abend fragte man den Arzt nach Constantini. Constantinis Zimmer war verschlossen, und der Arzt sagte, die Scheibe zahle ich auf die Gefahr hin, daß nichts ist, und zerschlug die Türscheibe, so daß er hindurchgreifen und von innen öffnen konnte. Constantini lag mit offenen Augen und etwas verkrampft in seinem Bett.

Am nächsten Tag setzten die weiteren Todesfälle ein. Pisi, Spoleto und sieben andere, am dritten Tag siebzehn andere, am fünften Tag, an dem zu der Hitze Feuchtigkeit hinzutrat, einundzwanzig. Am sechsten Tag erschlugen die verängstigten Alten, die auf so viele Tote nicht eingestellt waren, Dr. Micara, ihren Arzt, der die Anstalt leitete. Ohne daß sie sich verständigt hatten, rannten sie die Treppe hinauf und schlugen oben auf den Arzt ein, der erst noch mit ihnen zu sprechen versuchte, ehe er sich verteidigen wollte. Sie errichteten anschließend in dem großen Eßraum zwölf Thronsitze, auf denen die Kardinäle Platz nahmen: Fossati, Lercaro, Ratti, Pavone, Giora, Ruffo, Siri, Ballone, Spiritus Sanctus, Daniele, Basso und Cane. Die Kardinäle beschlossen, das Haus zu verbarrikadieren. Gegen Morgen kamen weitere Todesfälle, und sie beschlossen, die Küchenhilfe, die man gefaßt hatte, als sie nach der Ermordung des Arztes zu fliehen versuchte, zu opfern. Ein Ausschuß der Kardinäle kam in die Küche und löste der jungen verheulten Person die Fesseln, die sofort wie ein Aal durchzurutschen versuchte, aber keine der Türen öffnete sich. Sie versuchte schreiend aus der gekachelten Küche zu fliehen, während draußen die Alten beteten und wimmerten. Die drei Kardinäle des Ausschusses waren die kräftigsten, aber sie waren nicht kräftig genug, die aufsässige Person festzuhalten. Sie standen mit ihren Messern zusammen und ließen das Opfer sich ermüden und stießen dann, nachdem sie das Mädchen in eine der mannshoch gekachelten Ecken getrieben hatten, ihre Messer in die Seite der Schreienden, wie es bei unserem Herrn Jesus Christus geschehen ist. Draußen teilte sich die Menge der verstörten Alten, als die drei Kardinäle heraustraten. Die andern Alten lagen draußen vor dem Eßsaal und wimmerten in der Hitze, die gegen Abend etwas nachließ, aber auch in der Nacht nicht erträglich war. Sie klagten über Durst und sandten eine Abordnung in den Saal der Kardinäle. Es hatte wieder einige Sterbefälle gegeben, über die aber niemand redete, weil die Kardinäle verboten hatten, über Sterbefälle zu reden.

Das Eintreffen der Polizei wurde begrüßt wie (ein lang erwarteter Regen. Die Polizeikräfte versuchten, in das verbarrikadierte Haus einzudringen, wurden aber abgeschreckt, als die Kardinäle mit den Gewehren des Dr. Micara zu schießen begannen. Die Polizei beleuchtete das Gebäude mit vier Scheinwerfern und stellte Posten auf. Den Kardinälen gelang es, einen in den Gärten der Anstalt lungernden Jungen einzufangen und in das Haus mitzunehmen. Er durfte zu Füßen der Kardinäle sitzen und war eine Zeitlang der Liebling Ruffos und später der Fossatis, dem Spiritus Sanctus ihn abspenstig machte. Die Alten erzielten einen Einbruch in den großen Saal der Kardinäle, aber es gelang den Kardinälen, sie noch einmal zurückzutreiben. Die Angst hatte aber bereits auf die Kardinäle übergegriffen, von denen an diesem Tag Pavone, Basso, Siri, Ratti und Daniele wie die Fliegen starben. Die übrigen beschlossen, gegen die Weigerung von Spiritus Sanctus den Jungen zu töten, der zu seinem Herrn flüchtete und sich an Spiritus Sanctus festklammerte, der einen Revolver in der Hand hielt und mehrmals schoß, was die Polizei draußen auf die Beine brachte, aber den Jungen nicht rettete, der von seinem Retter, dem sie ein Messer in die Seite gestoßen hatten, fortgerissen und erstochen wurde, aber der Tag, der auf diese Nacht folgte, war nicht weniger heiß als die vorausgegangenen, und die Toten machten es unmöglich, daß man länger in diesem Haus blieb. In der Mittagshitze, die die Straßen leerfegte, verließen die bewaffneten Kardinäle und die Alten das Gebäude und gingen vor in Richtung auf die Stadt, während die Polizei von dem Präfekten, der die Operationen selbst leitete, unauffällig zurückgenommen wurde. Die Alten erreichten unter Führung ihrer Kardinäle die Kirche San Sebastian, wo sie sich einnisteten. Im Kardinalskollegium, das sich auf den Bänken um den Altar Thronsitze eingerichtet hatte, gab es Versuche, Ruffo, Cane und Fossati für den Tod Sanctus Spiritus’ und des Jungen verantwortlich zu machen.

Die Polizeikräfte von Venedig hielten die Kirche abgeriegelt, verzichteten aber darauf, vorzustoßen, was nur Verluste gebracht hätte. Der Präfekt ließ sogar Wasser und Nahrungsmittel vor den Kirchentüren absetzen, die von den Alten nachts hereingeholt wurden und sie von Amok-Aktionen abhalten sollten. Das den Nahrungsmitteln beigefügte Brom begünstigte das allmähliche Abklingen der Todesangst. Als die ersten Erkältungen einsetzten, die fast von Stunde zu Stunde in Lungenentzündung und Tod übergingen, war die Angst augenblicklich wieder da. Die Alten, die die Krankheit nicht erkannten und nur den Tod sahen, verloren den Glauben an die Führung, griffen das Kardinalskollegium an, das sich auf die ersten Todesfälle hin spaltete, und töteten die gemäßigten Päpste Giora und Ballone, während es Fossati und den beiden anderen gelang, in den Chor zu entkommen. Auf die ersten Schüsse hin ließ der Präfekt die Kirchentüren aufbrechen und seine Leute einströmen. Papst Fossati, der die Gegenpäpste Ruffo und Cane in einem glücklichen Moment hatte vernichten können, wartete, bis die Beamten unterhalb des Chores waren, wo sie die Toten untersuchten. Aus dieser günstigen Schußrichtung verteidigte sich Fossati. Er verteidigte sich noch mehrere Stunden.