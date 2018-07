„Gestohlenes Leben“ (UdSSR; Verleih: Pegasus): „Schinkel“ („Der Mantel“) heißt der Film auf russisch, getreu der berühmten Novelle von Gogol, die hier nacherzählt wird. Der „Mantel“-Titel war jedoch schon vergeben, denn schon 1951 hatte Alberto Lattuada Gogols Erzählung verfilmt. Beide Filme sind im Verleih; höchst reizvoll ist es, die östliche und die westliche Verfilmung zu vergleichen. Beide halten sich an die traurige Geschichte von der pflichtgetreuen Beamtenseele. Der geduckte Schreiber, Behördengespött, hat sich unter unerhörten Anstrengungen und mit viel Glück einen neuen Mantel geleistet. Endlich kommt der Erniedrigte zu ein bißchen Würde. Aber schon nahen Straßenräuber und stehlen ihm mit dem Mantel seine Lebensenergie. Nur als böser Spuk mag sich der Schreiber rächen. – Während Lattuada in seiner künstlerisch hochrangigen Verfilmung zahlreiche Beziehungen zur modernen Zeit fand, blickte der Russe Alexej Batalow mit dem „Gestohlenen Leben“ gebannt auf das Jahr 1840, in dem Gogols Novelle entstand. Regisseur Batalow (einst Hauptdarsteller in „Wenn die Kraniche ziehen“) verließ sich bei seinem Versuch, die Atmosphäre der Zarenzeit zu rekonstruieren, vor allem auf den exzellenten und mimisch außerordentlich begabten Schauspieler Roland Bykow. Seinetwegen lohnt der Film: „Gestohlenes Leben“ ist ein Schauspielerfilm. kub

„Die glücklichen Jahre der Thorwalds“ (Deutschland; Verleih: Europa): John Olden ließ sich die Handlung von Priestleys Stück „Die Zeit und die Conways“, das er bereits fürs Fernsehen inszeniert hatte, von drei Drehbuchautoren nach Deutschland verlegen. Der Film schildert nun den Abstieg, den eine gutbürgerliche Familie aus der preußischen Provinz zwischen 1912 und 1930 durchmacht. Olden und seinen Autoren ging es dabei offensichtlich um eine Verklärung guter alter Zeit. Nicht so Wolfgang Staudte, wie man sich denken kann, der die Regie des Films übernahm, nachdem Olden erkrankt war. Er suchte aus der Sache an Sozialkritik zu gewinnen, was nur zu gewinnen war. Auf der Basis eines wie angedeutet konzipierten Drehbuchs freilich kann Staudtes Tendenz leider nicht anders als aufgesetzt und vordergründig wirken. ktl