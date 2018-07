Inhalt Seite 1 — Frauen gehen stiften Seite 2 Auf einer Seite lesen

Was ist mit unseren Ehen los? Und mit unseren Frauen? Das frage ich mich, seit ich fortwährend von Ehen höre, die nur noch auf wackeligen Beinen stehen, wenn sie nicht gar schon umgekippt sind. Trifft man einen Ehepartner allein, traut man sich kaum mehr nach dem bisher dazugehörigen Partner zu fragen, um ja nicht ins Fettnäpfchen zu treten. Ein Merkmal ist diesen Fällen gemein: Es sind fast durchweg die Frauen, die ihren Männern sozusagen den Abwasch vor die Füße werfen, und zwar meist Knall und Fall. Wenn Männer ihre Frauen verlassen wollen, merken die das schon Monate vorher, denn Männer, in ihrer kreuzbraven, etwas tumben, naiven Art können sich gar nicht verstellen. Frauen hingegen bringen es fertig, noch beim Abendbrot Urlaubspläne zu schmieden – um ihm beim nächsten Frühstück eher beiläufig mitzuteilen, daß sie sich leider außerstande sehen, ihn auch nur einen Tag länger zu ertragen.

Männern, vor allem den handfesten, starken Exemplaren unter ihnen, steht das Verlassensein gar nicht. Trübsinnig, eine gewisse Verlorenheit im Blick, so begegnet man ihnen auf Cocktailpartys und in Theaterfoyers; das fleischgewordene Leid wandelt auf und ab und verwünscht lauthals die Ungetreue und schmäht den Kasper, der sie abspenstig gemacht hat. Daß der Verlassene, Mitleidheischende sie zuvor jahrelang nach Strich und Faden betrogen hat, davon ist jetzt keine Rede mehr.

Warum gehen Frauen neuerdings in rauhen Mengen, daß man fast von einer Epidemie sprechen könnte, stiften? Frauen, das ist so reizvoll an ihnen, leben ja gewöhnlich in einem Dämmerzustand des Unbewußten vor sich hin und sind sich selten ihrer Situation und vor allem der Tatsache, daß sie eigentlich unglücklich sind und ihre Ehe eine Fehlspekulation war, bewußt.

Das merken sie erst, wenn sie in Magazinen und Illustrierten auf Untersuchungen stoßen, denen sie entnehmen müssen, daß fast alle Ehen schlecht und fast alle Frauen unglücklich sind. Wenn Frauen, ohnehin so beeinflußbar, auf solche Ideen gebracht werden, braucht es nicht mehr viel, und die Ehekrise ist fertig. Jetzt muß sie eigentlich nur noch herausfinden, warum er Schuld daran hat, daß alles so schiefgegangen ist.

Um Gründe, einen Mann im Stich zu lassen, sind Frauen selten verlegen, wobei es ihnen durchaus gegeben ist, an diese Gründe selbst felsenfest zu glauben. Begnügten sich aber Frauen bisher mit den althergebrachten, ehrwürdigen Motiven – seine Sekretärin, seine Kälte, man habe sich auseinandergelebt –, so haben sie sich inzwischen etwas Neues einfallen lassen.

Ohne zu erröten, erklären sie mit treuherzigem Augenaufschlag – während sie gerade das Cocktailkleid für die Ascona-Reise mit Maurice in den Koffer legen –, ihr Mann habe ihre „geistige Entwicklung“ vernachlässigt. Maurice hingegen habe sie an Joyce und Henry Miller herangeführt und bespreche mit ihnen Probleme wie die drohende Überbevölkerung der Erde. Maurice stillt gewissermaßen einen geistigen Durst, den er häufig selbst geweckt hat.

Frauen kommen nämlich für gewöhnlich nicht von selbst darauf, daß ihnen in geistiger Hinsicht etwas gefehlt hat. Und wenn sie nicht Maurice darauf gebracht hat, dann hat ihnen wahrscheinlich der Film „La Notte“ die Augen geöffnet. Besonders jene Szene am Schluß, wo die Moreau dem Mastroianni erzählt, daß der verstorbene Freund der beiden ihr lieber Bücher zugesteckt hat, als sie zu küssen – diese Szene ist anscheinend tief in ihr Gemüt gesunken. Plötzlich wssen sie, was ihnen bisher gefehlt hat: ein Mann, der ihnen Bücher in die Hand drückt und sogar zutraut, daß sie diese lesen und verstehen.