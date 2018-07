NORDDEUTSCHER RUNDFUNK

Mittwoch, S. Dezember, das Hörspiel:

„Das große Ebenbild“

Mittelwelle und Drittes Programm des NDR brachten ein Hörspiel, das Heinz v. Cramer nach dem Roman „Il grande Ritratto“ des Italieners Dino Buzzati geschrieben und selbst inszeniert hat. Was ein Autor wie v. Cramer auf den Gedanken gebracht hat, diesen Stoff als Hörspiel zu dramatisieren, ist unerfindlich. Was als Betrachtung, als intellektuelle Spekulation vielleicht erträglich ist, wird hier auf lange Strecken zu einem Leerlauf banaler Dialoge. Zwei törichte Frauenrollen kaschieren mit Schwatzen, wo nichts zu sagen ist. („Ich bin Olga. Hallo, Professorchen!“)

Professorchen ist ein bedeutender Techniker, muß man annehmen. Für welche Arbeit er in das einsame Gebirgstal gekommen ist, weiß er nicht. Was seine Ahnungslosigkeit erklären könnte – vielleicht ein autoritäres Regime, das ihn dahinkommandierte – wird nicht angedeutet. Vielmehr spricht, was hier geredet, empfunden und (für staatliche Gelder) gebaut wird, gegen die Annahme, daß der experimentierenden Wissenschaft staatliche Kontrollen auferlegt sind.

Begreiflicherweise will der freie Mann der Wissenschaft wissen, was man hier tut. Ein Unteroffizier der Absperr-Mannschaft erklärt ihm: „Vor zehn Jahren ungefähr hat’s angefangen. Das ganze Tal wurde abgesperrt. Zuerst hieß es Staudamm. Dann: eine Fabrik. Fabrik? Seit ich hier bin, haben sie eine Masse Apparate ins Tal geschafft, aber zurückgekommen ist nichts.“