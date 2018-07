Schaden zu verhüten ist besser, als Schaden zu vergüten! Den Wert dieses Slogans haben nicht nur die Kfz-Versicherungsgesellschaften erkannt. In wachsendem Maße kommen vielmehr auch die Versicherten zu der Erkenntnis, daß eine noch so kulante Schadensregelung den Ausfall des Fahrzeugs sowie den Aufwand an Zeit, Papier und Nerven in den meisten Fällen nicht wieder wettmachen kann. Wer, dank seiner fahrerischen Qualitäten und natürlich auch vom Glück etwas begünstigt, zwei oder auch mehr Jahre mit seinem Auto keinen Schaden anrichtet, wird von seiner Versicherung durch den Bonus belohnt. Im allgemeinen profitiert derjenige davon, der auch die Prämien bezahlt. Prämienzahler und Fahrer sind aber nicht immer identisch.

Es erscheint als wenig sinnvoll, den Berufsfahrer, der das Kraftfahrzeug seiner Firma Tag für Tag hegt und pflegt und es auch heil über die Runden bringt, von der Belohnung auszuschließen. Aus diesem Grunde hat eine ganze Reihe von Betrieben, nach Fahrzeugart und Kilometerleistung gestaffelt, ein eigenes Prämiensystem eingeführt, das dem umsichtigen Fahrer einen bemerkenswerten Zuwachs seiner Bezüge garantiert.

Die Kfz-Versicherungsgesellschaften sind natürlich in großem Maße daran interessiert, daß auch das Fahrpersonal auf diese Weise dazu angehalten wird, im Straßenverkehr mehr Vorsicht walten zu lassen. Die Versicherungsgesellschaften unterhalten nicht nur innerhalb ihrer Dachorganisation, dem Verband der Haftpflicht-, Unfall- und Kraftverkehrsversicherer e. V., eine eigene Schadenverhütungsabteilung. Auch die einzelnen Gesellschaften machen sich ernsthaft Gedanken darüber, wie sie von sich aus dazu beitragen können, die Schadensquoten möglichst niedrig zu halten.

So hat beispielsweise der Versicherungsverband des Deutschen Kraftverkehrs VaG (KRAVAG) als gewerbeeigene Versicherungsgesellschaft praktische Vorschläge für ein innerbetriebliches Prämiensystem ausgearbeitet. Danach hat der Fernfahrer 600 Punkte im Laufe eines Jahres zu verteidigen. Ein einziger selbstverschuldeter Sachschaden, der die 1000-DM-Grenze überschreitet, kostet 60 Punkte. Wer unter Alkoholeinwirkung fährt, verliert sofort alle 600 Punkte und muß mit seiner fristlosen Entlassung rechnen.

Zusätzlich werden noch die Unfallursachen nach Minuspunkten bewertet. Wer zu schnell fährt, büßt 20 Punkte ein. Wer die Vorfahrt nicht beachtet oder auf ein haltendes Fahrzeug auffährt, verliert sogar 30 Punkte. Das System sieht auch Punktverluste bei selbstverschuldeten Verspätungen und bei unerlaubten Privatfahrten vor. Es liegt also weitgehend in der Hand des Fahrers, ob er zu Weihnachten 300 bis 600 DM zusätzlich mit nach Hause bringen kann, oder ob er sich mit einem wesentlich geringeren Betrag zufriedengeben muß oder gar als schwarzes Schaf der Firma keinen Pfennig erhält.

Voraussetzung für ein einwandfreies Funktionieren des Punktsystems ist, daß der Betrieb für jeden Fahrer gewissenhaft eine Karteikarte führt. Wie die KRAVAG mitteilt, hat man mit diesem Punktsystem bereits gute Erfahrungen machen können. Fuhrunternehmen, deren Schadenquoten noch vor wenigen Jahren im Bereich zwischen 200 und 300 lagen (das entspricht der zwei- bis dreifachen Prämie), weisen heute Quoten unter 75 Prozent auf. kl.