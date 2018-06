Gerade zur rechten Zeit hat sich Präsident Kennedy in den Konflikt um den Jemen eingeschaltet Kaum war eine jemenitischeRegierungsdelegation aus Moskau zurückgekehrt, wo sie mit Verteidigungsminister Malinowski über Waffenlieferungen verhandelt hatte, kaum war in den Bergen im Norden des Landes der Winter eingezogen, der die Republikaner und Royalisten in ihren Aktionen hemmt, da legte Washington den streitenden Parteien einen Vermittlungsplan vor.