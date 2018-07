Inhalt Seite 1 — Insel der blauen Delphine Seite 2 Auf einer Seite lesen

Im Sommer 1853 stand ein Mädchen in einem Rock aus grünen Kormoranfedern am Ufer der Insel der blauen Delphine, die von den Amerikanern San Nicolas genannt wird und südwestlich von Los Angeles liegt. Drei Körbe standen neben dem Mädchen, einen Käfig mit zahmen Vögeln trug sie in der Hand, und ein Hund lag neben ihr.

Dies Mädchen hatte achtzehn Jahre allein auf der Insel gelebt, allein mit wilden Hunden, Ottern, Möwen, Füchsen und See-Elefanten, nachdem ihr sechsjähriger Bruder von wilden Hunden getötet worden war. Nach achtzehn einsamen Jahren wurde sie endlich von einem Segler entdeckt und gerettet –

Scott O’Dell: „Insel der blauen Delphine“; Walter-Verlag, Olten und Freiburg im Breisgau; 175 S., 9,80 DM.

Die Fabel erinnert an die Geschichte von Robinson, aber es besteht kaum eine Parallele: Der Robinson, für Erwachsene geschrieben, wurde zum Kinderbuch, die „Insel der blauen Delphine“, für Kinder geschrieben, ist mehr ein Jugendbuch.

Robinson wird als selbstbewußter, in vielem schon fertiger Mensch auf seine Insel geworfen, er ist ihr Herr, ehe er sie bebaut. Seine Rettung, sein Triumph sind nur Fragen der Zeit.

Karana, das Indianerkind, erlebt ein ähnliches Schicksal wie Robinson, aber sie erlebt es ganz anders. Ihre Einsamkeit ist Verlassenheit von den Menschen, die Atmosphäre ihrer Biographie eine beherrschte Melancholie. Sie wird nicht auf eine Insel verschlagen, sondern sie bleibt zurück: Ihr kleiner Stamm flieht vor dem Einfall der Bewohner der Aleuten, die zum Otternfang gekommen waren und im Streit um den Lohn die meisten Männer erschlagen hatten.

Karanas kleiner Bruder verpaßt die Abfahrt des Schiffes, und um ihn nicht allein zu lassen, springt Karana von Deck und schwimmt zu ihm zurück. Er stirbt nach ein paar Tagen, aber Karana hofft täglich, von den Ihren abgeholt zu werden.