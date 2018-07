Delegation der Verantwortung, das neue Stichwort industrieller Führung

Von K. Boetticher

Was heißt „Delegation der Verantwortung“? Dürfte man die Organisation des Staates als Bild zur Hilfe nehmen, so ließe sich von Föderalismus reden und zwar im Sinne jener politischen und gesellschaftlichen Grundsatzforderung, die den Aufbau der Gesellschaft von unten nach oben so eingerichtet sehen will, daß die Selbständigkeit der kleinen und kleineren Teilgebilde möglichst gewahrt bleibt. Man kann auch mit der einfachen Antwort kommen, daß alles dort erledigt werden soll, wo es normalerweise erledigt werden kann, ohne erst noch eine Entscheidung der nächst höheren Stufe zu bemühen.

Auf die industrielle Organisation läßt sich das Bild mit Vorbehalten durchaus anwenden. Ich schließe das daraus, daß bei meinen, Untersuchungen über industrielle Führungsmethoden die befragten Männer an der Spitze großer Unternehmen genau wissen, was ich meine, wenn ich sie frage, ob die Struktur ihres Unternehmens mehr zentral oder mehr föderal anzusehen sei – und bisher hat mich noch keiner der darauf Befragten dahin verwarnt, daß der Begriff dem Sachverhalt unter seinen spezifischen Bedingungen nicht angemessen sei.

Föderalismus im Unternehmen ist nun allerdings nur da möglich, wo der klassische Unternehmer so abgeschafft ist wie im Staat der absolute Monarch, und wo an Stelle des „l’état c’est moi“ die andere Einsicht tritt, daß Führung des Staates so gut wie Führung des Unternehmens nur möglich ist unter dem Aspekt des allgemeinen, des öffentlichen Interesses. Wie in der politischen Organisation des menschlichen Lebens, so kann auch in der wirtschaftlichen das Prinzip offenbar höchst erfolgreich angewandt werden; ja, das Lager derjenigen wächst, die sagen und zeigen, daß überhaupt nur so große industrielle Gebilde auf Dauer und Bestand hin wirkungsvoll und mit Gewinn in jeder Weise geführt werden können. Denn, so argumentieren sie, nur wenn es gelingt, alle am Unternehmen aktiv Beteiligten dahin zu bringen, durch „Mitarbeit“, durch „Mitdenken“, durch „Mitverantworten“ sich mit ihrer Organisation zu identifizieren, läßt sich eine höchste Leistung erzielen.

Soweit das nicht bloß schöne Worte sind, erfordert eine solche Maxime eine gleichsam verfassungsmäßige Ordnung. Sie besteht darin, daß von oben nach unten alle jene Aufgaben und alle jene Verantwortungen delegiert werden, die nicht unumgänglich oben wahrgenommen werden müssen.

Diese Formulierung von „Delegation der Verantwortung“ ist allerdings leicht aufgeschrieben und hergesagt, aber die Sache selber ist längst nicht so simpel, wie manche einschlägigen Lehrbuchschreiber es gern verkünden. Erfahrene Leute wissen, daß die Verwirklichung des Prinzips der Delegation der Verantwortung lange Zeit der Schulung, der Übung, der Gewöhnung, der Anpassung erfordert.