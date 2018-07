Inhalt Seite 1 — Liberman geht um Seite 2 Auf einer Seite lesen

la., Berlin

Die Planstrategen Pankows plagt ein neuer Alpdruck. Diesmal sind es nicht die Sorgen um die Planerfüllung. Sie plagt die Angst vor der freien Diskussion der wirtschaftlichen Unzulänglichkeiten, die die Moskauer „Prawda“ mit der Veröffentlichung der Reformvorschläge Professor Libermans und seines Kollegen Nemtschinow ausgelöst hat – Vorschläge, die kurz gesagt darauf zielen, „kapitalistische“ Wirtschaftsprinzipien in das Gefüge der totalen Planwirtschaft einzubauen.

Diese Vorschläge, die an den Grundfesten der marxistischen Wirtschaftstheorien rütteln, wurden natürlich auch in der Zone bekannt. Die „Wirtschaft“ brachte den Liberman-Artikel sogar in wörtlicher Übersetzung. „Neues Deutschland“ folgte mit einer Analyse, verfaßt von Professor Kaiweit, der an den Planungsgebräuchen der SED-Administration kein gutes Haar ließ. Damit war das Ventil für die Diskussion geöffnet.

Um zu verhindern, daß die Debatte über alle Ufer schlug, wurde eilig eine Konferenz der Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftspraktiker nach Berlin einberufen, auf der Planungschef Karl Mewis unliebsamen Neuerer-Eifer zügelte und den Experten unmißverständlich erklärte, die Partei erwarte von ihnen nicht fruchtlose theoretische Diskussionen, sondern handgreifliche Beweise ihrer erfolgreichen Mitarbeit am „umfassenden Aufbau des Sozialismus“.

Noch am 15. November hatte Professor Kaiweit im „Neuen Deutschland“ breit und ausführlich nachgewiesen, daß dem „gegenwärtigen System der Planung und der Bewertung der Arbeit der Betriebe ... eine Reihe miteinander verbundener Mängel anhaftet, die uns daran hindern, einen hohen Nutzeffekt der Produktion zu erreichen“. Er führte dazu ein Beispiel an. Für das Ostberliner Bremsenwerk, das etwa 500 verschiedene Geräte herstellt, gelten 2036 Planziffern, die mit Hilfe von 18 100 Formblättern ausgerechnet werden müssen. Kaiweit sah in solchen Methoden Beweise „unnötiger Gängelei“, verbunden mit der „Vergeudung gesellschaftlicher Arbeit“. Er wies darüber hinaus nach, daß die derzeit üblichen Planungsmethoden den „Fortschritt hemmen“, die Einführung moderner Fertigungsverfahren verzögern und zu allem Überfluß die rückständigen Betriebe noch mit „teuren Geschenken“ in Form unnötiger Investitionen belohnen.

Sein Fazit: „Eine isolierte Lösung dieser oder jener Frage ist untauglich. ‚Pflästerchen‘ in Form von ökonomischen Einzelmaßnahmen helfen uns jetzt nicht mehr weiter. Notwendig ist es, die Planung der Betriebe und die Ausnutzung der ökonomischen Gesetze in ihrem umfassenden Zusammenhang zu durchdenken und zu verändern

Die Lösung der Schwierigkeiten sah der SED-Professor – in Anlehnung an die Theorien seines Sowjetkollegen Liberman – in einer nach Rentabilität und Gewinnraten orientierten Planung; außerdem sollte die „kleinliche Bevormundung der Betriebe“ beseitigt werden.