Von Hugo Kuhn

Deutsche Literatur des Mittelalters gehörte bis zum Ersten Weltkrieg in den Bestand romantisch national bürgerlicher Bildung, zu Kaiser und Reich. Heute ist sie fast aus dem öffentlichen Bewußtsein geschwunden – zu ihrem Vorteil insofern, als so die historistischen Klischees nur vereinzelt noch an Schulen und in Büchern spuken. Unter diesem Verlust aber entstand ein tüchtiger (wenn auch nicht unangefochtener) Gewinn für die Wissenschaft von der Philologie bis zur Geistes- und Stilgeschichte und Strukturforschung. Neben den esoterischen Forschungsarbeiten und mancher guten Popularisierung hat sich das auch in einer Reihe von großen wissenschaftlichen Gesamtdarstellungen verdichtet, von Gustav Ehrismann, Hermann Schneider, Julius Schwietering – um nur diese einheitlichen, methodisch weit auseinanderliegenden zu nennen – bis zu Helmut de Boor.

Diese letzte mittelalterliche Literaturgeschichte, nach dem Krieg begonnen, wurde zuerst rasch durchs Früh- und Hochmittelalter geführt, dann (während die zwei knapp-klaren Bände längst in Neuauflagen gingen) von dem Verschleiß des Massenfach-Professors in ihrem Fortkommen gehemmt, so daß erst jetzt der dritte Band als Fortsetzung und doch erst Abschlagszahlung aufs Spätmittelalter folgen kann –

Der Band stellt im wesentlichen die auslaufende Hochmittelalter-Tradition dar: im Epos und Minnegesang, in den erzählenden und didaktischen Sonderformen, Chronistik und geistlicher Poesie. Die noch problematischeren Neuansätze des deutschen Spätmittelalters werden vornehmlich für den noch ausstehenden zweiten Halbband übriggelassen.

Das Werk ist eines der brauchbarsten Lehr- und Lesebücher, die ich aus irgendeiner Philologie kenne. Was wir alle treiben: die Philologie der Texte, nahe an der Überlieferungs- und der Sprachgeschichte, der Metrik und Gattungstypik, der Geschichts-und der Quellenforschung, dazu die geistes- und stilgeschichtliche Deutung, kultur- und sozialgeschichtlicher Blick und ästhetische Urteile – de Boor kann es gut und sogar besser als die meisten, er ist in den Fakten philologisch eindeutiger und auch in der Deutung einfühlsam fest. Dazu kommt die Kraft der klaren überschau und geistigen Ordnung. Für philologisches oder methodisches Rechten in Einzelheiten ist hier nicht der Ort; es würde auch immer zumindest die große Belesenheit de Boors in Texten und Forschungen, sein vernünftiges Urteil demonstrieren.

Eine andere Frage aber, eine Generalfrage, die sich gerade hier aufdrängt, wird jeder mit diesen Fragen Beschäftigte sich selbst nur zaghaft stellen, die Frage: cui bono? Gerade dieses so brauchbare Werk, das die Studenten im Examen schon zitieren wie der Konfirmand die Bibel, das zugleich auch die Freude eines jeden raisonablen Lesers sein muß und so eine Bresche schlägt für neue Lebendigkeit der alten Literatur – wem dient es, wem schlägt es die Bresche?

Es dient, zunächst einmal, keiner methodischen Mode. Und das ist gut so. Die letzte methodische Neuorientierung in den Philologien, in Deutschland erst nach dem letzten Krieg vernehmlich, für die Germanistik durch Wolfgang Kayser, schärfer in der Romanistik durch E. R. Curtius akzentuiert, glaubte ja wieder einmal, die in Biographie und Klischees steckengebliebene Interpretation und die erstarrte Existenz der Texte auflösen zu müssen in Strukturen lebendiger Erkenntnis. Sie ist aber, vor allem in der Hand der Nachahmer, längst wieder selbst zur Manier geworden. Die Texte, gerade auch die alten, bedürfen dringend neuer Betrachtung.