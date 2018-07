München, Kulturstadt Bayerns, bietet neben dem größten Bierausschank der Welt und der größten Universität Deutschlands auch ein florierendes Theater- und Studentenleben.

Da das Streben nach akademischen Titeln und nach einer gesunden Allgemeinbildung, zu der wohl auch ein gelegentlicher Theaterbesuch gehört, nicht unbedingt einander ausschließen, kam man auch in München auf den lobenswerten Gedanken, den Studenten verbilligte Theaterkarten zu gewähren. So geben die bayerischen Staatstheater und die Kammerspiele dem Asta der Universität allwöchentlich ungefähr hundert Karten, das sind pro Vorstellung bestenfalls fünf oder sechs Plätze, abgesehen von jenen wenigen übrigbleibenden Karten, die sich ein wohlgebauter Studiosus mit Kondition und Ellenbogengewalt an der Abendkasse ergattern kann.

Diese hundert Karten „fallen“ auf 20 000 Studenten – wahrlich, der Asta steckt in einer bemitleidenswerten Situation. Er verfiel indessen auf eine lustige Idee, die ihresgleichen im studentischen Dasein anderer Städte suchen dürfte: Jeden Dienstag hängt ab 6 Uhr morgens ein Zettel am Astagebäude, wo man sich eintragen kann. Um 8 Uhr werden die Karten gemäß dieser Liste dann verkauft. Ist schon 6 Uhr für den normalen Studenten eine Furcht und Mitleid erregende Zeit – welch Grausen muß ihn dann erst packen, wenn er erfährt, daß die ersten bereits um 3 Uhr ihre bildungshungrigen Gestalten der Kälte preisgeben, und daß um 6 Uhr kaum mehr Aussicht auf eine gute Karte besteht. Für die vielen, die in München-Schwabing studieren, stellt sich da die schwerwiegende Frage, ob sie nach drei durchzechten Wochenendnächten noch ein viertes Gelage anhängen sollen, oder ob sie sich – dem Beispiel einer Schwabing-fernen Minderheit folgend – in tiefster Nacht von einem der übelsten Zivilisationsprodukte, dem Wecker, die Nerven zerstören lassen sollen.

Und dennoch – der Leser, der im guten Lohn und Brot steht, er staune: Woche für Woche finden sich dicht vermummte, hart gesottene Studiker zu jener Stunde ein; die einen stolz erhobenen Hauptes ob ihrer idealistischen Einstellung zur Muse, die andern schlotternd, zu den zwei oder drei Damen hinüberblinzelnd, mit dem durchaus verständlichen und unverhohlenen Wunsch, daß von dort etwas Wärme kommen möge.

Übrigens: Um das muntere Spielchen etwas zu variieren, will man nun eine Lotterie einführen, wonach derjenige Karten erhält, dessen Name von einen, hübschen Mädchen aus einer Urne gezogen wird. Hohe, ideale Aufopferung weicht einem banalen Glücksspiel. Philosophiestudenten behaupten, daß damit wieder einmal die Degeneration unserer Kultur bewiesen wäre.

Reinhard Biedermann