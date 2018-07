Das Hauptmann-Jahr ist, für die Bühnen und für die Fernsehanstalten, so ziemlich zu Ende gegangen. Auf der Bildröhre nahm man Abschied von Hauptmann mit der Düsseldorfer „Vor-Sonnenuntergang“-lnszenierung, worüber nicht viel zu sagen ist, da über Regie (Stroux) und Hauptdarsteller (Ernst Deutsch) ja schon genug geurteilt worden ist.

Vor vier Wochen ist in dieser Zeitung auf ein Buch hingewiesen worden, in dem der alte, der unbekannte, der vergessene, der unentdeckte Hauptmann rehabilitiert werden soll: Rolf Michaelis’ „Schwarzer Zeus“. Der zornige junge Kritiker ärgert sich, daß immer nur dieselben Stücke von Hauptmann auf dem Spielplan sind, „Der Biberpelz“ nämlich, „Rose Bernd“ und „Fuhrmann Henschel“, „Die Ratten“ und außerdem „Vor Sonnenuntergang“, „Der Rote Hahn“ daneben und „Und Pippa tanzt“. Michaelis knüpft an diese Aufzählung die Hoffnung, daß wenigstens der 100. Geburtstag Anlaß zu Wiederbelebungsversuchen an anderen Dingen sein wird.

Er ist es nicht gewesen, in den Theatern nicht und nicht im Fernsehen. Die Sender haben der poetischen Festivität kräftig Tribut gezollt, aber sie taten es mit genau den Sachen, die ohnehin unaufhörlich zu besichtigen sind – die Titel sind oben bereits aufgezählt, Programmzeitschrift und Michaelis-Buch sind da identisch.

Dafür läßt sich vieles sagen, aber doch auch dagegen. Es ließe sich sagen, daß man dem großen Publikum den Hauptmann präsentieren wollte, der Theater- und Literaturepoche gemacht hat; aber den hat ja schon das unermüdliche Kino ins letzte Dorf gebracht. Man könnte die Wahl des Bequemen verteidigen, weil das Massenmedium nicht für Ausgefallenes und Anspruchsvolles da sei; aber das ist ja mit Ditter von Dittersdorf und Ionesco nicht selten im Bildgerät, und man scheut ja auch sonst nicht Ärger und Provokation.

Das Fernsehen hat – dank seiner sonderbaren und höchst glücklichen Verfassung – seine Unabhängigkeit trotz manchen Zankes erfolgreich behauptet; neulich bei Staudte war (wie vorher bei Kortner) anzumerken, wie die Bildröhre zum Zufluchtsort für politische und künstlerische Unbequemlichkeit, geworden ist. Sie war im Falle Hauptmann von trotziger Verschlafenheit.

Nicht eine einzige Sache war da in Augenschein zu nehmen, die von einer „Telethek“, die als Gegenstück zur „Cinemathek“ wohl nächstens zu gründen wäre, ins Archiv genommen werden müßte. lupus