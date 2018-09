Warum mußte der Tierpfleger Gerwien sterben?

–ge, Bremen

Gut fünfzig Stunden nach dem Tod des Tierpflegers Erwin Gerwien vom Bremer Überseemuseum holten die zuständigen Behörden das nach, was sie jahrelang versäumt hatten: Sie legten im Institut ein kleines Depot von Seren an, die gegen Gifte aller im Terrarium gehaltenen Schlangen schützen. Wäre das rechtzeitig geschehen – der 55jährige Tierpfleger, der dem Biß einer indischen Brillenschlange zum Opfer fiel, würde wahrscheinlich noch leben.

So aber starb Gerwien, weil ihm die Ärzte erst fünf Stunden nach dem Unglücksfall das mit einem Hubschrauber der Bundeswehr herbeigeschaffte Spezialserum verabreichen konnten. Die Bremer Ärzte hatten in Ermangelung dieses Mittels ein Mischserum verwendet, ohne Erfolg.

Warum stand das Spezialserum nicht zur Verfügung? Die betroffenen Behörden, also das Amt des Bildungssenators und das des Gesundheitssenators, halten mit klaren Antworten zurück. Sie verweisen auf die inzwischen von der Staatsanwaltschaft eingeleiteten Ermittlungen, denen nicht vorgegriffen werden dürfe.

Unabhängig vom Ergebnis dieser Ermittlungen Steht jedoch schon heute fest: Als die Gesundheitsverwaltung verfügt hatte, alle durch Bisse oder Stiche von giftigen Schlangen und Insekten verursachten Krankheitsfälle sollten in einem bestimmten Krankenhaus behandelt werden, da hatte man offensichtlich nur an die heimischen Tiere gedacht, allenfalls noch an jene, die gelegentlich mit Schiffen nach Bremen eingeschleppt werden. Die im Überseemuseum lebenden, ungleich giftigeren Reptilien hatte man wohl vergessen. Anders ist es kaum zu erklären, daß das Spezialserum gegen den Biß der Kobra – es kostet nicht einmal zehn Mark – im Krankenhaus nicht vorrätig war. Oder wußte man bei der Gesundheitsverwaltung – wie einige in den letzten Tagen gefallenen Äußerungen vermuten lassen – nicht einmal davon, daß es eine indische Brillenschlange in Bremen gab?

Andererseits war die Leitung des Überseemuseums davon unterrichtet, daß es ein Spezialkrankenhaus gab, und sie versäumte auch nicht, ihre Angestellten auf die Behandlungsmöglichkeiten in diesem Krankenhaus hinzuweisen. Seltsam: sollte das der Schlüssel zu dem „Fall Gerwien“ sein: die mangelnde Abstimmung zwischen zwei Behörden?

Der Leiter des Aquariums im Zoologischen Garten Berlin, Schröder, meinte freilich: „Es tut mir leid für den Kollegen in Bremen, aber wir haben immer ein Spezialserum vorrätig, und zwar gleich hier im Aquarium, denn schon der Weg ins Krankenhaus könnte unter Umständen zu lang sein...“