BERLIN (Forum-Theater):

„Äpfelchen... Äpfelchen“ von Jacques Audiberti

„Berlin gerät in wienerisches Fahrwasser: Theaterchen füllen wagemutig auf, was der große offizielle Spielplan an Wagemut versäumen könnte. Im Südwesten, an der verlorenen Ecke des Halleschen Tores, spielt die engagierte .Schaubühne’ Sean O’Caseys ‚Rebell, der keiner war‘, im Oberstübchen des Kurfüstendamms, auf dem ‚Forum‘, rollt Jacques Audibertis ‚Äpfelchen‘. Das Bemühen ist vielleicht wichtiger als der Erfolg“ – berichtet Ilse Urbach in der „Deutschen Zeitung“. „Mann, Weib, Sündenfall und Dämon Gott, von Audiberti meist schwärzer als hier beschworen, tummeln sich in bukolischem Phantasiegestrüpp.“ Walther Karsch, der im Berliner „Tagesspiegel“ die Aufführung unter Horst Balzer brillant nennt, hadert ein wenig mit dem Autor. Trotz einander jagender Einfälle, sich überstürzender Wortkaskaden „ist es Audiberti diesmal nicht gelungen, das Ganze sinnfällig zu machen“. Gerühmt werden die Schauspieler Ina Halley, Peter Maertens, Anita Kupsch und Hans Deppe. Die Aufführung ist als Gastspiel des Renaissance-Theaters arrangiert.

GELSENKIRCHEN (Kleines Haus):

„Marie Octobre“ von Jacques Robert und anderen

„Brackwassergeruch abgestandener Zeitgeschichte“ wird in der „Welt“ dieser Bühnenbearbeitung eines Films von Julien Duvivier nachgesagt. Der Mann wird gesucht, der 1944 den Anführer einer französischen Widerstandsgruppe an die Gestapo verriet. Zehn Jahre danach treffen sie sich alle noch einmal zum „Fememord im Wohnzimmer“. Die elegante Marie Octobre, die damals den Anlaß für einen Verrat aus Eifersucht bildete, vollstreckt das Urteil. Erinnerungen werden wach an „Die zwölf Geschworenen“ und an die „Zeit der Schuldlosen“. Doch dieser „Bühnenreißer ist ein Mißgriff des plattesten Dialogleerlaufs“ („Stuttgarter Zeitung“), „das Schauspiel, raffiniert als Problemstück getarnt, stapelt sich zur Zeitliteratur hoch“ („Abendpost“, Frankfurt). Die deutsche Erstaufführung unter Knut Roenneckes Regie fand „verdienten Beifall für auffallend gutes Ensemblespiel“.

