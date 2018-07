Inhalt Seite 1 — Wie beurteilt man Bühnenbilder? Seite 2 Auf einer Seite lesen

In Augsburg tönt die Moraltrompete. Ein Studienrat hat brieflich Vorwürfe gegen Bühnenbilder erhoben, die Hans-Ulrich Schmückle für die Inszenierung der Oper „Figaros Hochzeit“ (Städtische Bühnen) hergestellt hat: gegen Schäferszenen, die man galant nennt.

Der Augsburger Oberstaatsanwalt Dr. Herold forderte daraufhin ein Gutachten bei einem Professor der Münchner Kunstakademie an – vermutlich in einer sehr klugen Bescheidung und Selbstkritik: Ich und der Herr Studienrat, so mag er sich gesagt haben, wissen zwar genau, was sittlich und was unsittlich ist (das wäre ja noch schöner). Aber hier handelt es sich um einen der Sonderfälle, um Fragen der Sittlichkeit im Bezirke der Kunst: Da gelten andere Normen und Maßstäbe.

Recht hat er. Nur hat er sich leider in der Wahl seines Experten ein wenig vertan, und das Gutachten fiel negativ aus. Man sieht: Auch Professoren können irren.

Es steht nicht nur der Ruf eines Bühnenbildners und eines Theaters, es steht wieder einmal die Freiheit künstlerischer Arbeit auf dem Spiel, und wieder muß man die allzu aufgeregten Apostel der Sittlichkeit auf einen fundamentalen Punkt hinweisen: ihre Unzuständigkeit. Ich möchte annehmen, daß der Augsburger Studienrat ein integrer Mann ist, ja, daß er sich in anerkennenswerter Weise um die sittliche Erziehung der Jugend bemüht. Aber von Kunst, auf die es hier doch ankommt, scheint er mir nicht viel zu verstehen, und man möchte ihm zurufen: Schuster, bleib bei deinem Leisten.

Die einzelnen inkriminierten Bilder, zum Teil Paare in der Umarmung darstellend, stammen gar nicht von Herrn Schmückle (der übrigens ein Bruder des Sprechers im Bonner Verteidigungsministerium ist), sondern von berühmten Malern der Kunstgeschichte, so zum Beispiel von François Boucher, einem der Meister des französischen Rokoko (neben Watteau und Fragonard). Es handelt sich um Bilder, die beigetragen haben zum Ruhme abendländischer Kultur. Diese Bilder hat Schmückle für seinen Bühnenbildentwurf verwandt, sie sind Teil seiner Arbeit, er hat sie in einem zurückhaltenden, mildernden, in einem noblen Grau „verfremdet“.

Die Moraltrompeter scheinen mir künstlerische Leistungen mit Dokumenten der Realität zu verwechseln. Wäre so etwas wie das Modell zu den beanstandeten. Umarmungsszenen vom nächsten Vorstadtphotographen (mit Blitzlicht) photographiert und an die Bühnenwand projiziert, dann könnte man den Augsburger Schirmherren der Sittlichkeit gar nicht gram sein. Recht hätten sie.

Aber bekanntlich unterscheiden sie sich gewaltig, die Kunst und die Natur: Nicht nur nach Struktur und Form, sondern – und das ist hier wichtig – auch nach ihrer Wirkung. Hegel, der als Zeuge wegen seiner Größe und Unparteilichkeit unverdächtig sein sollte, hat in seiner Ästhetik gesagt: „Die Kunst durch ihre Darstellungen befreit innerhalb der sinnlichen Sphäre zugleich von der Macht der Sinnlichkeit“ – wobei man für Macht auch Übermacht, Gewalt, Dämonie setzen könnte.