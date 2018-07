Inhalt Seite 1 — ZEIT-Berichte aus der Medizin Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eine Photographie, die drei dunkle, etwas verschwommene Linien zeigt, hat die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler am medizinischen Institut der Universität Michigan erregt. Der Grund: man hatte erwartet, vier solcher Linien zu sehen.

Das Bild stellt eine elektronenmikroskopische Vergrößerung von Zellen der glatten Muskulatur dar. Jede Zellwand ist durch zwei dunkle Linien gezeichnet, aber dort, wo sich zwei Zellen berühren, sind nur drei statt vier Linien zu sehen, und diese Entdeckung, so glauben die Physiologen Maynard Dewey und Lloyd Barr, könnte zur Erklärung einer bisher rätselhaften Körperfunktion führen.

Im Gegensatz zu den Skelettmuskeln bedürfen die glatten Muskeln zu ihrer Betätigung nicht der bewußten Steuerung durch das Gehirn. Sie sorgen für die fein aufeinander abgestimmten Bewegungen, durch die zum Beispiel die Nahrung durch den Magen und die Gedärme transportiert wird. Bisher aber blieb es ein Rätsel, wie die Tätigkeit dieser Muskeln, die sich in einem perfekten Zusammenspiel vollzieht, gesteuert wird. Denn nur sehr wenige Zellen der glatten Muskulatur werden von Nervenenden erreicht; dagegen sind alle Zellen der Skelettmuskeln mit Nerven verbunden. Wie können also die Zellen in den glatten Muskelfasern wissen, wann sie sich zusammenziehen oder auszudehnen haben? Auf welche Weise benachrichtigen sie sich gegenseitig? Es gibt eine Reihe von Mußmaßungen über dieses nervenlose Kommunikationssystem. Einige Forscher zum Beispiel nehmen an, daß es zwischen zwei benachbarten Zellen eine Zytoplasmaverbindung gibt, durch welche der elektrische Nervenstrom fließen kann.

Die Nervenstrom Physiologen Dewey und Barr entnahmen lebenden Organen winzige Proben der glatten Muskulatur, brachten sie für zwei Stunden in eine Brutapparatur, in der sie wieder reaktionsfähig wurden, und beobachteten sie dann unter dem Elektronenmikroskop bei 324 000facher Vergrößerung.

Hierbei stellte sich nun heraus, daß zwei plus zwei gleich drei ist. Die äußeren Wände zweier benachbarter Zellen sind an ihren Berührungsstellen offenbar zu einer einzigen Trennwand verwachsen.

Es gelang den Wissenschaftlern überdies zu zeigen, daß an diesem Verwachsungspunkt, den sie „Nexus“ nennen, eine elektrische Verbindung zwischen den Zellen besteht. „Diese Entdeckung“, sagt Professor Dewey, „wird möglicherweise für das Verständnis der Funktionen des Zentralnervensystems von großer Bedeutung sein.“