Aufgabe von Kunst heute ist es, Chaos in die Ordnung zu bringen. Theodor W. Adorno

Film-Preise

In der Bonner Beethovenhalle teilte Bundesinnenminister Höcherl 1,9 Millionen Mark als zweite Jahresrate (1,85 Millionen im Juni waren die erste) der staatlichen Film- und Drehbuchprämien aus, mit denen dem notleidenden deutschen Film aus der Finanzmisere geholfen werden soll, je 200 000 Mark erhielten die Spielfilme „Die Rote“, „Finden Sie, daß Constanze sich richtig verhält?“ und „Tunnel 28“ sowie die Drehbücher „Das Lamm“ (von Frank Leberecht), „Der fliegende Teppich“ (von Gregor von Rezzori), „Der Patriot“ (von Robert A. Stemmle und Falk Harnack), „Der Reiher“ (von Herbert Reinecker), „Ein Wochenende“ (von Detten Schleiermacher) und „Endstation Freiheit“ (von G. T. Buchholz), Mit einer Exportprämie wurden die Filme „Menschen im Hotel“ und „Schachnovelle“ bedacht, die bereits 1961 ausgezeichnet worden waren.

Grimms Wörterbuch

Nach mehr als hundert Jahren Arbeit waren 1960 die 32 Bände des Grimmschen „Wörterbuches der deutschen Sprache“ erschienen (in enger Zusammenarbeit mit der Ostberliner Akademie der Wissenschaften). Dann dauerte es gar nicht lang, und die erste Kritik an dem Monumentalwerk wurde laut (unter anderem, sehr vehement, Walter Boehlich im Monat). Man mußte sich entschließen, das Wörterbuch noch einmal zu überarbeiten, und zwar an Hand von rund 4000 Quellen der Göttinger Staats- und Universitätsbibliothek. Im Herbst 1963 wird es soweit sein: Die erste neue Probelieferung soll dann erscheinen.

Heinz und Hans

Der Verfasser des Artikels in der Weltbühne, der zu einem Verfahren gegen Carl von Ossietzky führte (siehe die ZEIT Nr. 45/46: „Wer war Carl von Ossietzky?“), schrieb unter dem Pseudonym Heinz Jäger, nicht, wie berichtet wurde, Hans Jäger. Es besteht also keinerlei Zusammenhang zwischen Walter Kreiser alias Heinz Jäger und dem Londoner Publizisten Hans Jaeger.