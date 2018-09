Das veränderte konjunkturelle Klima, vor allem aber wohl die differenziertere Entwicklung der einzelnen Branchen, hat im Laufe dieses Jahres auch auf das Kreditgeschäft „durchgeschlagen“. Am deutlichsten wird dies in den kurzfristigen Ausleihungen an Wirtschaftsunternehmen und Private, die von Januar bis Oktober nur noch um 1,9 Mrd. DM zugenommen haben. Das sind knapp 45 % des Zuwachses in den ersten zehn Monaten des vergangenen Jahres von 4,3 Mrd. DM.

Allerdings hat die Wirtschaft, wie der jüngste Monatsbericht der Deutschen Bundesbank zeigt, nicht in diesem Umfange voll auf eine Kreditaufnahme verzichtet. Der „Ausfall“ bei den kurzfristigen Krediten ist zum Teil vielmehr die Folge einer Verlagerung zu längeren Fristen. So sind beispielsweise die mittelfristigen Ausleihungen an Wirtschaftsunternehmen und Private mit einer Laufzeit von sechs Monaten bis zu vier Jahren um 2,7 Mrd. DM gestiegen, während es von Januar bis Oktober 1961 nur 1,8 Mrd. DM waren. Und da die Expansion hier namentlich von den Großbanken und Girozentralen getragen wurde, glaubt die Notenbank, daß die mittelfristigen Kredite überwiegend industriellen Kreditnehmern zugute gekommen sind.

Faßt man die kurz- und mittelfristigen Ausleihungen an Wirtschaftsunternehmen und Private zusammen, dann bleibt für 1962 im Vergleich zum vorangegangenen Jahr allerdings immerhin noch ein „Minus“ von 1,7 Mrd. DM: die Zunahme hat sich von 6,2 auf 4,5 Mrd. DM verringert, ein Zeichen, daß die verlangsamte wirtschaftliche Expansion im Kreditgeschäft eine (zwangsläufige) Parallele hat. Dieses Bild wird auch dadurch nicht wesentlich verändert, daß die langfristigen Ausleihungen von Januar bis Oktober mit einer Steigerung aufwarteten, die mit 10,4 Mrd. DM um fast 1,4 Mrd. DM höher war als 1961. Hier spiegelt sich nämlich in erster Linie die ungetrübte Konjunktur des Wohnungsbaues wider: allein 5,1 (1961: 4,2) Mrd. DM entfallen auf ausgezahlte Hypothekendarlehen der Realkreditinstitute, Girozentralen und Sparkassen. Bei einem Überhang von 800 000 genehmigten, aber noch nicht fertiggestellten Wohnungen kann das ungeschmälerte Wachstum dieser Sparte freilich nicht überraschen. lz

Der Weg zur nationalen und internationalen Stabilerhaltung des Geldwertes von Dr. W. Vocke. Hrsg. Vereinigung Industrielle Kraftwirtschaft, Essen, 1962. 16 Seiten.

Die Nachfrage nach Personenkraftwagen in der Bundesrepublik Deutschland – Versuch einer ökonometrischen Analyse und Vorausschätzung von Dr. Berndt Lehbert.

Heft 60 der Forscftungsberichte des Instituts für Weltwirtschaft an der Universität Kiel. Hrsg. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1962. 81 Seiten, DM 8,–.

Betriebliche Reisekostenordnung. Heft 22 der „Heidelberger Musterverträge“. Hrsg. Heidelberger Fachbücherei GmbH., Heidelberg 1962. 16 Seiten, DM 3,–.

Hundert Jahre Deutsche Hypothekenbank von Erich Achterberg. Hrsg. Deutsche Hypothekenbank, Bremen.