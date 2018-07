In der „Zeit“ vom 30. November beschäftigten wir uns in einem Beitrag unter dem Titel „Der Griff in die Telephonkasse“ mit den von der Bundespost beabsichtigten Gebührenerhöhungen im Fernsprech- und Telexverkehr. Wir gaben damals der Meinung Ausdruck, die Post dürfte zu Recht in den Betriebszweigen die Tarife erhöhen, wo Defizite auftreten und also die Leistung durch den Käufer nicht volles Entgelt findet. Einer alten finanz- und staatswirtschaftlichen Regel wird nämlich dann Rechnung getragen, wenn die Leistungen eines Staatsbetriebes so kalkuliert und zu jenen Preisen verkauft werden, daß Kostendeckung gesichert ist. Nun sind allerdings gerade der Telephon- und Telexverkehr Betriebszweige der deutschen Bundespost, die nicht defizitär, sondern im Gegenteil gewinnbringend arbeiten. Hält man sich also an die alte Regel, so wäre eine Gebührenerhöhung hier nicht gerechtfertigt. Dagegen müßten andere Dienstzweige wie der Postscheckverkehr, der Telegraph und der eigentliche Postdienst zu kostendeckenden Tarifen übergehen.

In einem längeren Schreiben befaßt sich der Pressereferent des Bundespostministeriums im Auftrage von Minister Stücklen mit der von uns geäußerten Kritik. Wir möchten einige Passagen des Briefes aus Bonn unseren Lesern zur Kenntnis geben und gleichzeitig unsere Fragen noch einmal deutlich stellen.

„Bei dem Hinweis auf die Regierungspolitik des Maßhaltens übersieht der Verfasser, daß es auch eine Verpflichtung gibt, einen Betrieb nicht zu „verwirtschaften“. Nach den Bestimmungen des Postverwaltungsgesetzes vom Juli 1953 „ist die Deutsche Bundespost verpflichtet, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben und Verpflichtungen notwendigen Ausgaben aus ihren Einnahmen zu bestreiten. Zuschüsse aus der Bundeskasse werden nicht geleistet...

Ich möchte auch hier betonen, daß die Gebührenreform nicht Investitionen ermöglichen, sondern ausschließlich dazu dienen soll, einen ausgeglichenen Haushalt zu schaffen, wozu ich nach den Bestimmungen des Postverwaltungsgesetzes verpflichtet bin. Dabei wird angestrebt, weitgehend zu kostengerechten Gebühren zu kommen. In diesem Zusammenhang könnte höchstens der einzige Vorwurf erhoben werden, daß die Post nicht schon früher erforderliche Korrekturen an den Gebührensätzen vorgenommen hat.“

Natürlich soll der Haushalt der Bundespost auf lange Sicht ausgeglichen sein. Sollte man aber nicht gerade deshalb nach der alten Regel verfahren und in jenen Betriebszweigen Gebührenerhöhungen vornehmen, die längst schon defizitär sind und damit den Gesamthaushalt der Post, belasten?

„Zur Finanzierung der für ihren Betrieb erforderlichen Investitionen hat die Deutsche Bundespost ihr Gesamtkapital von Ende 1949 bis Ende 1961 um 6,7 Milliarden DM gesteigert. Aus eigenen Ertragsüberschüssen standen hierfür in diesem Zeitraum insgesamt jedoch nur 82 Millionen DM zur Verfügung. Ich sehe mich deshalb gezwungen, Fremdkapital bis zur äußersten Grenze dessen einzusetzen, was mit Rücksicht auf die künftige Liquidität noch eben verantwortet werden kann.“

Auch die Investitionen der Bundespost müssen auf lange Frist von den Postkunden aufgebracht werden. Bei der uns heute zugänglichen Kosten- und Ertragsrechnung der Post ist es jedoch schwer, die ökonomisch richtige Zurechnung der Aufwendungen zu erkennen. Gibt nicht eine genaue Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung Auskunft, wo inskünftig zusätzliche Investitionen in diesem großen Staatsbetrieb noch rentabel sein können, und an welchen anderen Stellen wiederum eine gewisse Zurückhaltung nötig wäre?