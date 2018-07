Mit überwältigender Mehrheit wurden in der Hauptversammlung der Waggonfabrik Jos. Rathgeber AG, München, gegen drei Stimmen der Abschluß für 1961/62 (30. April) und damit wieder 8 % Dividende auf 4,2 Mill. DM Aktienkapital gebilligt. Weiter wurde der Vorstand ermächtigt, das Kapital bis 3. Dezember 1964 um 2,1 Mill. DM auf 6,3 Mill. DM zu erhöhen. Dabei werden 1,05 Mill. DM durch ein Bankenkonsortium 4:1 zu 150 % sofort begeben, während die zweite Hälfte im nächsten Jahr folgen soll. Die Kleinaktionäre kritisierten, daß der Bezugskurs für die zweite Rate noch nicht fixiert wurde. Es wurde befürchtet, der Großaktionär – die F. X. Meiller KG, München – könnte den Hauptteil dieser Aktien übernehmen. Die Verwaltung antwortete darauf, an eine mißbräuchliche Anwendung der Kapitalerhöhung sei nicht gedacht; man wolle das Ergebnis der ersten Rate abwarten, um bei der zweiten Tranche einen höheren Emissionskurs zu bekommen. Die Verwaltung hatte vorweg erklärt, daß nach dem Erwerb der Aktienmehrheit durch Meiller die Rathgeber AG vom Großaktionär zu größeren Lieferungen bei annehmbaren Bedingungen herangezogen worden ist. Der engen Zusammenarbeit sei es auch zu danken, daß in der kritischen Zeit der Personalstand gehalten werden konnte. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen der Modernisierung dienen. Infolge einer leichten Belebung im Waggonbau konnte im Berichtsjahr der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um etwa 15 % erhöht werden, aber die Fluktuation der Arbeitskräfte haben Leistung und Rentabilität beeinflußt.

Im laufenden Jahr sind die Spezialanlagen im Waggonbau wieder beschäftigt. Der Auftragsbestand wird trotz wesentlich verschärfter Konkurrenz als zufriedenstellend bezeichnet, wobei im Gegensatz zu den Vorjahren Aufträge mit ungünstiger Kalkulation nicht vorlägen. Auch auf das erhöhte Kapital sei mit einer angemessenen Dividende zu rechnen. t. r.