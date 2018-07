Von Hanns Meenzen

Mit der Dauer der Konferenz wuchs die Zahl der übermüdeten Gesichter. Aber trotz der Tortur nächtlicher Sitzungen und Beratungen hat die erste „Europäische Konferenz über die soziale Sicherheit“ (10. bis 15. Dezember in Brüssel) wenig mehr zutage gefördert als Tendenzen. Die umfassende, von der EWG und ihren Berichterstattern vorgenommene Bestandsaufnahme und die in den Berichten der Gewerkschaftsvertreter deutlich werdenden Zielsetzungen summierten sich zu einer Resultante, die eindeutig versorgungsstaatliche Züge trägt.

Das konnte, nach der Vorgeschichte dieser Konferenz, nicht mehr überraschen. Und weil das den Zielsetzungen der nationalen Regierungen zuwiderläuft, beschlossen denn auch die am 19. und 20. November in Bonn und Köln versammelten Arbeitsminister der sechs Länder wohlweislich, der Brüsseler Harmonisierungskonferenz die Bedeutung dadurch zu nehmen, daß sie und ihre höheren Beamten der Konferenz fernblieben; die entsandten „unteren Ränge“ durften nur beobachtend, allenfalls informativ, aber nicht meinungsbildend tätig werden.

Die mit so großem Aplomb angekündigte Europäische Sozialkonferenz trug damit von vornherein den Charakter einer mehr oder weniger nur halboffiziösen Veranstaltung, auf der die unverbindlichen Meinungen der Sozialpartner den Ton angaben. Dennoch ist in Brüssel in der vergangenen Woche eine Dynamik sichtbar geworden, deren Gefährlichkeit nicht bagatellisiert werden sollte.

Der Leiter der Konferenz, das Mitglied der Europäischen Kommission Levi Sandri, betonte in seiner Begrüßungsansprache zwar, daß Harmonisierung nicht bedeutet, die verschiedenen Sozialversicherungssysteme deckungsgleich zu machen; auch soll die Harmonisierung nicht von oben angeordnet, sondern Frucht enger Zusammenarbeit sein. Bezeichnenderweise soll sich diese Zusammenarbeit aber nicht nur auf die Regierungen, sondern darüber hinaus auch auf Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände erstrecken. Damit wird die für notwendig erachtete Umgestaltung der Sicherheitssysteme und -leistungen weitgehend dem außerparlamentarischen Einfluß der Sozialpartner unterworfen. Auch wenn Sandri sich gegen das Trugbild einer unnützen Einförmigkeit wehrte und den Überlieferungen der einzelnen Länder seine Reverenz erwies, so dürfte damit die Tendenz, möglichst alles für alle in einem einheitlichen System zu bieten, starken Auftrieb erhalten.

Der vom Internationalen Bund Freier Gewerkschaften benannte Berichterstatter für die Harmonisierung der sozialen Leistungen, der Franzose Charles Veillon, vertrat diese These in unverblümter Offenheit. Das ihm gegenübergestellte Gutachten der Arbeitgebervertreter kann keinesfalls darüber hinwegtäuschen, daß der in Brüssel den Sozialpartnern eingeräumte Einfluß auf die sozialpolitische Entwicklung wesentlich ein solcher der Gewerkschaften und damit auch weitgehend ein sozialistischer ist. Die Arbeitgeber wirken hier allenfalls bremsend; die Richtung der Entwicklung können sie nicht ändern. Deswegen ist auch der im Aktionsprogramm der EWG-Kommission und ebenso in der Ansprache Levi Sandris im Palais de Congres erhobene Anspruch auf eine „eigene Sozialpolitik“ der Gemeinschaft so gefährlich. Es besteht kein Zweifel, daß die in Brüssel sehr aktiven Gewerkschaften auf Inhalt und Richtung dieser „eigenen Sozialpolitik“ dominierenden Einfluß haben würden.

Während wir in der Bundesrepublik beispielsweise seit zwei Legislaturperioden um einen Stilwandel der Sozialpolitik in dem Sinne bemüht sind, auf Grund des steigenden Wohlstandes gewisse soziale Leistungen einzuschränken und den Einzelnen auf seine gestiegenen Fähigkeiten zur eigenen Vorsorge gegen die Risiken des Lebens zu verweisen, wird in Brüssel unter Harmonisierung schlicht eine Angleichung nach oben verstanden. Das aber zwingt selbst die Länder zu einer Aufstockung der Sozialleistungen, die, wie die Bundesrepublik, in manchen Bereichen und auch gemessen am Gesamtaufwand bereits die Spitze halten.