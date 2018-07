Erkenntnis belädt uns mit der Bürde der Entscheidung

Von D. M. Marray-Rust

Welchen Sinn hat die Wissenschaft? Diese Frage, die sich angesichts der teuflischen Anwendungen physikalischer und psychologischer Forschungsergebnisse immer dringender stellt, ist vieldeutig, sagt der britische Naturwissenschaftler D. M. Murray-Rust in seinem Aufsatz, der bei einem Essay-Wettbewerb der englischen Zeitschrift „Discovery“ preisgekrönt wurde. Weder die Antwort des Pragmatikers, der den Sinn der Forschung in ihrer Nützlichkeit sieht, noch die des Ästhetikers, der den Wert der Wissenschaft an der Schönheit ihrer Theorien mißt, kann die ganze Wahrheit treffen.

Welchen Nutzen hat ein neugeborenes Baby?“ Das soll der berühmte englische Physiker Faraday einer Frau erwidert haben, die ihn nach dem praktischen Wert einer seiner Entdeckungen gefragt hatte. Er wollte damit wohl nicht mehr sagen, als daß es höchst wichtige Dinge gibt, die keinen unmittelbaren Anwendungszweck haben. Indes, wir können in Faradays Gegenfrage einen tieferen Sinn lesen: Niemand kennt die Zukunft eines Neugeborenen, niemand vermag zu sagen, ob dieser Mensch durch das Leben gehen wird ohne eine Erinnerung zu hinterlassen, oder ob er den Lauf der Welt verändert – zum Guten oder zum Bösen.

Haben Faraday solche Gedanken bewegt; hat er sich vielleicht überlegt, was sich aus seinen primitiven Experimenten mit der elektrischen Induktion einmal entwickeln könnte? Höchstwahrscheinlich nicht, denn er gab nicht viel auf mögliche Nutzanwendungen seiner Resultate.

Wissenschaft ist aber seit jeher auch anwendbar gewesen, und in diesem praktischen Aspekt sehen viele Menschen die einzige Berechtigung für die Tätigkeit des Forschers.

Die moderne wissenschaftliche Methode wurde am Anfang des 17. Jahrhunderts entwickelt. Einer ihrer leidenschaftlichsten Fürsprecher war Francis Bacon. Über seine Antwort zu der Frage „Welchen Sinn hat die Wissenschaft?“ kann es keinen Zweifel geben. Wir finden sie in seinem „Novum Organum“. Zweck des Forschens, so glaubt er, ist es nicht, neue Theorien über die Natur aufzustellen, sondern der Macht und Größe des Menschen eine festere Grundlage zu geben. In diesem Utilitarismus Bacons spiegelt sich die Abkehr des 17. Jahrhunderts von der aristotelischen Auffassung Ton der Wissenschaft wider. Doch es ist zweifelhaft, ob die Wissenschaftler der damaligen Zeit selbst zu einem so extremen Standpunkt neigten, ja ob sie sich überhaupt mit Fragen nach dem Sinn ihrer Tätigkeit auseinandergesetzt haben.