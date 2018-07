Nun endlich ist, nach nicht sonderlich belangvollen Versuchen, der Anfang mit einer Sache gemacht worden, die hier mehr als einmal vorgeschlagen worden ist: der synchronisierten Ausstrahlung wichtiger ausländischer Fernseh-Produktionen. Der erste größere Import betraf O’Neills vierstündiges Spätwerk „Der Eismann kommt“, das ja vor Jahren schon über die deutschen Bühnen gegangen ist.

Die gespenstische und quälerische Angelegenheit, die am Schicksal gestrandeter und im Alkohol Zuflucht suchender Existenzen O’Neills beklemmende Todeslehre abhandelt, der zufolge Leben Traum und Selbstbetrug, Tod aber Erwachen und Wahrheit ist, war von dem Paradepferd der amerikanischen Television, nämlich von Sidney Lumet in Szene gesetzt worden, der hierzulande bisher naturgemäß nur als Spielfilm-Regisseur ( „Die zwölf Geschworenen“ bekannt geworden ist.

Auch hier (wie in jenem Film) befolgte er sehr strikt die entschiedene Konzentration auf die Dramatik des Textes, alle etwa aus dem Vorgang kommenden Wirkungen puritanisch zurückweisend. Das Stück wurde also, trotz durchaus filmischer Mittel, ganz und gar als Theaterstück inszeniert, sehr im Gegensatz etwa zu Dieterle, der neulich „Gabriel Schillings Flucht“ von Hauptmann aus seinem eigenen Medium, dem des Wortes nämlich, in das des Optisch-Visuellen zu transponieren versuchte.

Die deprimierende Bravourleistung Sidney Lumets, die sich bei äußerster Zurückhaltung eher konventioneller photographischer Mittel bediente, wäre ohne seine staunenswerte Schauspieler-Mannschaft nicht möglich gewesen. Die faszinierende deutsche Version aber nicht ohne Dialogregie und Synchronsprecher, weshalb hier wenigstens zwei Namen genannt seien: Conrad von Molo und Richard Münch. Der NDR hat damit hoffentlich wirklich nur einen Anfang gemacht und wird demnächst auch die Visitenkarten des französischen, italienischen, polnischen oder japanischen Fernsehens bei uns abgeben.

Am Wochenanfang eine von der Regie Liebeneiners völlig ruinierte Version von Schnitzlers „Großer Szene“, die es mit tatkräftiger Unterstützung Viktor de Kowas fertig brachte, eine tragische Sache in eine Komödie zu kehren. In der Wochenmitte ein „Fernsehgericht“, das sechs Millionen Zuschauer in technische Sachverständige für Zugunglücke verwandelte.

Am Wochenausgang eine sonderbare Begegnung mit Ernst von Salomon, der sich als kokett-geläuterter Raskolnikoff präsentierte, sehr aufrichtig in der Rekonstruktion der Tat und in der Selbstdurchleuchtung und sehr eitel in der Darstellung des eigenen Ich. Eine wunderliche Konfrontation mit der deutschen Geschichte. Peter von Zahn, als Fernseh-Unternehmer meist als störend empfunden, erschien diesmal wieder selber auf der Bildröhre: mit ungewohnter Bescheidenheit dem Betrachter meist den Rücken zukehrend und von altbekannter Virtuosität. lupus