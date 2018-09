Inhalt Seite 1 — Lehrer sichern Wohlstand Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wir brauchen mehr Volksschullehrer, damit die Kinder – in kleineren Klassen – mehr lernen. Wir brauchen aber auch mehr Lehrer und Ingenieure, um den aufstrebenden Völkern in den Entwicklungsländern die Möglichkeit zu geben, an unseren Schulen und Hochschulen, in unseren Fabriken und Werkstätten zu lernen und, was vielleicht noch wichtiger ist, sie in ihren eigenen Ländern anzulernen. und auszubilden. Nicht nur der Vergleich mit Rußland zeigt unsere Versäumnisse. Der Lehrermangel gefährdet die Volksbildung. Um sie zu verbessern, brauchen wir dringend eine Reform der Volksschule.

Als Nehru die Bundesrepublik bat, 5000 Inder in unseren Instituten und Fabriken auszubilden, konnten wir diese Bitte nicht, erfüllen. Der Verein Deutscher Ingenieure stellte fest, daß für die eigene Produktion 40 000 Ingenieure fehlten.

Die Sowjetunion zögerte nicht. Sie hat in den letzten Jahrzehnten Lehrer um Lehrer herangebildet, Schule um Schule und Hochschule um Hochschule eingerichtet. Und wenn die Sowjetunion nun zu einer Weltmacht aufgestiegen ist und sich auf dem Gebiet der Raketentechnik und der atomaren Rüstung mit den Vereinigten Staaten von Amerika messen kann, so hat das seinen Grund in der Tatsache, die Klaus Mehnert schon im Jahre 1932 so bezeichnete: „Das ganze Land gleicht einer gigantischen Schule.“

Einen solchen Grund können wir nicht legen. Wir haben ja nicht einmal Vorsorge dafür getroffen, daß für 30 bis 33 Kinder ein Lehrer zur Verfügung steht. So schlau der Bundesbürger auch ist, er merkt nicht, daß mit der Schule der Wert der Volkswagen-Aktie auf dem Spiele steht.

Wie kann der Beruf des Lehrers wohl anziehend werden, wenn dem Lehrer Tag für Tag nur dummes Gerede entgegenschlägt, billige Witze nämlich und hämische Hinweise auf die ausgedehnten Ferien, mit denen sich die „letzte Bank“ für die Niederlagen rächt, die sie einstecken mußte, als sie seinen Anforderungen nicht genügte?

Wie kann der Beruf des Lehrers wohl anziehend werden, wenn wir zu dem Elternabend, bei dem sich der Lehrer unseres Verständnisses für seine Methode versichern möchte, gar nicht erst hingehen, weil wir ohnedies besser wissen als er, wie man mit Kindern umgeht?

Wie kann der Beruf des Lehrers wohl anziehend werden, wenn wir einer großen Zahl von Lehrern auf dem Lande zumuten, ohne zureichende Lehrmittel Kindern verschiedenen Alters die Grundbegriffe der Physik und Chemie, der Erdkunde und Geschichte zu lehren, weil anders der kleine Maxi vom Leitnerbauern sich pünktlich bei der Haltestelle eines Omnibusses einzufinden hätte? (Für Besserwisser erlaube ich mir einzufügen: Als die Hochschule für Internationale Pädagogische Forschung, die durchschnittliche Höhe des Lehrmitteletats in Schulen verschiedener Größe untersuchte, erwies sich, daß in ein- und zweiklassigen Schulen jährlich je Kind fünf Mark zur Anschaffung von Lehrmitteln zur Verfügung stehen. Hat der Lehrer also 40 Kinder in seiner Schule, so kann er 200 Mark im Jahr ausgeben. Eine Landkarte kostet 88 Mark. Die unerläßliche Ausrüstung für den Physikunterricht kostet 2400 Mark. Freilich: Ich vergesse, „daß es gar nicht darauf ankommt, ein bißchen mehr Geschichte, Erdkunde oder Naturlehre zu lernen“. So stand es jedenfalls in der Zeitschrift, die den kleinen Maxi bemühte.)

Wie kann der Beruf des Lehrers wohl anziehend werden, wenn bestritten wird, was den Kern seines Ethos und seiner Erfahrung ausmacht: die Bildungsfähigkeit der großen Masse“, und zwar auch über das 14. Lebensjahr hinaus, während in der Sowjetunion 48 Prozent und in den VereinigtenStaaten von Amerika 64 Prozent aller 15- bis 19jährigen noch Vollzeitschulen besuchen?

Wie kann der Beruf des Lehrers wohl anziehend werden, wenn Hochschulen, die Lehrer heranbilden, die Rechte wissenschaftlicher Hochschulen versagt werden und durch mangelhafte Ausstattung verwehrt wird, eigene Forschungen voranzutreiben, während Institute, an denen Volkswirte und Ingenieure ausgebildet werden, mit alledem versehen sind, obwohl ihre Objekte weniger verletzlich sein dürften, als Kinder es sind?

Ganz und gar nicht taugen aber dazu die Maßnahmen, die nunmehr getroffen werden, um den Lehrermangel zu beheben. Es ist wahrlich merkwürdig: Sobald es sich um unsere Kinder handelt, ist man bereit, auf ein reguläres Studium zu verzichten. Beim Tierarzt ist noch niemand auf die Idee gekommen. Kinder verfügen eben über keine Lobbyisten oder pressure-groups.

So gab das Kultusministerium von Nordrhein-Westfalen am 26. Oktober 1962 bekannt:. Manner und Frauen, die entweder die Reifeprüfung abgelegt oder nach dem Besuch einer Mittelschule einen sozialpädagogischen Beruf ausgeübt haben, können sich in einjährigen Lehrgängen neben ihrer Berufsarbeit auf die Lehrtätigkeit in der Volksschule vorbereiten. Wenn sie sich im Schuldienst bewähren, sollen sie durch ein verkürztes Studium die volle Lehrbefähigung erlangen können.