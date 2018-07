Das Geschenk für so gequälte Einfallslose wie mich kam in letzter Minute. Es ist die ideale Gabe an Leute, die wirklich schon alles haben. Das sind meine Freunde.

Da sagt zwar die Industrie, dieses Jahr gebe es ein Porzellan-Weihnachten wie nie – aber ich muß ja nicht Leute beschenken, die zu wenig Tassen und Teller haben. Vor allem ist das nicht wertbeständig – so nervös, wie die Hausangestellten heute sind.

Am besten war ich da vor drei Jahren dran. Ich hatte den Trend verfolgt und gleich gemerkt, daß man da, wenn man up to date sein wollte, Barockengel und noch ältere Madonnen schenkte. Habe ich gemacht. Es war ein ideales persönliches Geschenk, denn meine Freunde dachten das ganze Jahr über an mich, wenn sie den Kursanstieg dieser Sachen im Kunsthandel verfolgten. Waren aber nicht so recht wertbeständig. Na, glücklicherweise haben die Freunde das Geschenk kurz vor der großen Engel- und Madonnen-Baisse abgestoßen.

Für Weihnachten 1962 habe ich nun lange nach etwas gesucht, was zugleich modern, persönlich und doch wertbeständiger ist. Da kam mir der Prospekt einer westdeutschen Goldwarenfabrik zu Hilfe. Sie macht Medaillons. „Ihr Bild in Gold“, steht da, „eine sensationelle Welt-Neuheit.“ Donnerwetter, ja! „Erstens ein Geschenk, wie es noch keines gab, einzigartig und faszinierend.“

Ein bißchen geschwindelt ist das freilich. Man ist ja gebildet und weiß, daß es das schon gab: Vom 17. bis zum 19. Jahrhundert Medaillons aus Elfenbein mit Aquarellporträts darauf. In meinem Lexikon steht unter Medaillon-Miniaturen: „Der Persönlichkeitskult dieser Zeit erforderte ungezählte Bildnisse ... Heute wird diese Kunst kaum noch ausgeübt.“ Kein Wunder. Muß wahnsinnig mühsam gewesen sein für die Feinmaler, hinter der Lupe mit Pinselchen herumzutupfen, die nur aus einem einzigen Härchen bestanden. Kann man schließlich heute keinem mehr zumuten, und was gäbe das für Lieferfristen! So etwas haben wir auch nicht mehr nötig bei unserem technischen Fortschritt. Uberhaupt: Elfenbein! Wer weiß, wie groß der Ärger noch werden kann, den einem die Tierschutzverbände machen?

Da hat Punkt zwei des Kataloges vollkommen recht. Das goldene Porträtmedaillonist gleichzeitig eine Geldanlage, die unabhängig von allem, was geschehen mag, ihren vollen Wert behält.“ Großartig, genau das, was ich suchte. Unter der Überschrift „Interessante Einzelheiten über die Idee, wertvoll zu schenken“ steht zu lesen, wie’s gemacht wird: Man schickt ein Photo, welches man verewigt sehen will, und das Bild wird nach einem neuen Gravierverfahren direkt auf ein Goldstück übertragen, 22 oder 33 Millimeter im Durchmesser, wahlweise. Das kostet dann 97 oder 112 Mark, jeweils ein Kettchen dazu noch einmal 31 Mark. Die Liebste soll es wieder auf dem Busen tragen. Romantik 1963. Das Schönste: Auf der Rückseite des Goldstücks kann man eine kurze Widmung eingravieren lassen – auf dem Bildbeispiel des Prospekts liest man „In ewiger. Liebe“ – zum Pauschalpreis von drei Mark.

Alles zusammen ein ideales Geschenk, die größere Ausgabe, ohne Fassung aber mit Widmung, 146 Mark. Da weiß man doch endlich wieder, was das eigene Gesicht wert ist.

Nur eines verstehe ich an dem Prospekt nicht: „Je nachdem, wie Sie das in Gold gravierte Bild halten, erscheint es negativ oder positiv.“ Auch negativ? o. f.