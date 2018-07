Von Hans Joachim Schrimpf

In der ZEIT Nr. 49 hatte Wilhelm Höck als Beispiel für „liebloses Spezialisten-Kauderwelsch“ einen Satz des verdienstvollen Bonner Germanisten Benno von Wiese zerpflückt. Es ging dabei nicht um Benno von Wiese – es ging um diesen deutschen Satz. Gern drucken wir hier eine Entgegnung von Professor Schrimpf, Germanist an der Universität Münster – schon deswegen, weil wir bisher noch jede einigermaßen kompetente Entgegnung gedruckt haben. Wir nahmen an, daß es auch Professor Schrimpf nicht um Personen geht, sondern um eine Sache. Freilich haben es die Sachen so an sich, daß sie allenthalben gerne inmitten eines Gewebes personaler Beziehungen ruhen.

Wenn Hans Magnus Enzensberger, laut Nachwort, wirklich den vergeblichen Versuch unternommen haben sollte, seine Clemens-Brentano-Dissertation für den Druck aus dem „Germanistischen“ ins „Deutsche“ zu übersetzen, so hätte er gleich zwei Sünden begangen. Einmal nämlich wäre es nicht ohne Verdienst gewesen, wenn er sie gleich „deutsch“ abgefaßt hätte. Zum andern dürfte es einem gewandten Schriftsteller kaum schwerfallen, bei rühmlicher Selbsterkenntnis das beim erstenmal schlecht Geratene beim zweiten Versuch wiedergutzumachen. Sollte er jedoch wider bessere Überzeugung sich den schlechten Gewohnheiten des akademischen Betriebs angepaßt haben, nur um den Doktor-Titel zu erwerben, so wäre das allerdings unverzeihlich. Nirgendwo steht geschrieben, daß man nach dem trachten müsse, was man verachtet – es sei denn, daß man unter seiner Würde handelt, um über seine Verhältnisse leben zu können. Mir scheint jedoch vielmehr, daß der kluge und begabte Enzensberger einen satirischen Witz hat machen wollen und daß über diesen Witz – wie das ja so oft geschieht – gerade der gelacht hat, der damit getroffen sein könnte: nämlich der Herr Wilhelm Höck aus Bayern.

Wer nun etwa Professor Dr. Benno von Wieses zweibändiges Werk „Die deutsche Novelle – Von Goethe bis Kafka“ liest, der dürfte trotz Enzensbergers Bonmot einigen Gewinn aus dieser Lektüre ziehen können – denn es steht mehr darin als der von Herrn Höck zitierte Satz (und ein paar andere unglückliche Formulierungen). Es ist bekannt, daß der Froschperspektive in allen Bereichen des Lebens manches entgeht, und das besagt durchaus nichts gegen die Frösche, denn sie haben auf ihrem Gebiet fast immer recht und quaken gut.

Um nun auf den Stein des Anstoßes, den „professoralen“ Satz, zurückzukommen, so kann gar nicht bezweifelt werden, daß dies Gebilde alles andere als schön ist. Es ist umständlich und überladen. Aber es ist nicht falsch im Sinne der Grammatik. Man lese noch einmal: Zwischen diesem möglichen Spielraum eines Gattungstypus und der geschichtlichen Situation, in der er erprobt und abgewandelt wird, bestehen so mannigfache Querverbindungen, daß wir im Wandel der Formen und Stile die geschichtlichen Lebensvorgänge sich spiegeln, aber auch diese wieder umgekehrt in bereitstehende allgemeine Formstrukturen einströmen sehen, um mit ihnen auf eine höchst individuelle Weise zu verschmelzen

Der eifernde Schulmeister hat erst den Rotstift ergriffen und dann nachgedacht, statt umgekehrt. Das böse „um zu“ muß sich nämlich keineswegs auf das Subjekt des Nebensatzes beziehen, es kann auch einen weiteren Nebensatz niederen Grades einleiten und auf das Objekt des übergeordneten Nebensatzes zielen, nämlich auf „diese“ – die geschichtlichen Lebensvorgänge –; und genau das ist hier gemeint, wenn auch stilistisch schlecht formuliert. Aber das sei nur ebenso beiläufig erwähnt wie die Tatsache, daß sich des Schulmeisters Übersetzungsvorschlag keineswegs mit dem Gedankengang des Satzes deckt. Was liegt daran: die Hauptsache ist, es wurde „Deutsch“.

Besonders geistreich ist dann die Beziehung, die zwischen dem „germanistischen Professor“ und dem Druckfehlerteufel hergestellt wird. „Puladernd“, das kann doch nicht stimmen – „plaudernd“ muß es heißen, das hat Herr Höck mit Forscherblick unwiderleglich herausgebracht. Der Leser, der den Druckfehler in der ersten Auflage des Novellen-Buchs (S. 214) sucht, wird enttäuscht. Dort steht er gar nicht, er hat sich erst in späteren Auflagen eingeschlichen, und der Herr Professor hat wieder einmal so schlecht seines akademischen Amtes gewaltet, daß ihm das entgangen ist.

Was tut’s indes, haben wir doch verantwortungsbewußte Amtswalter, die solche Sünden ahnden und, selbstlos wie sie sind, dabei sogar das sacrificium intellectus bringen, auf weiteren Zugewinn bei ihrer Lektüre zu verzichten. Sicher aber könnte Lichtenberg – hätte er alles vorausgesehen – einen Schulmeister im Sinne gehabt haben, hätte er notiert: Er las immer „plaudernd“ statt „puladernd“, so sehr hatte er den Duden gelesen! Bei Hegel jedoch steht wirklich der Satz: „Für den Kammerdiener gibt es keinen Helden, aber nicht, weil der Held kein Held, sondern weil der Kammerdiener der Kammerdiener ist.“