Auf die Pariser Börse wird zur Zeit ein Druck, der weder mit wirtschaftlichen Gründen noch irgendwie politischen Motiven zu tun hat, ausgeübt: Aus ein und derselben Quelle gelangt in führenden chemischen Werten fortlaufend Material an den Markt, das in sehr bedeutenden Posten gleichzeitig in Pinay-Renten, die bei der Erbschaftssteuer zu hohen Kursen in Anrechnung gebracht werden kann, umgetauscht wird. Offenbar handelt es sich um die Vorbereitungen für eine umfangreiche Erbschaftsregelung. Es ist noch nicht abzusehen, wann diese Verkäufe, die bereits seit Wochen anhalten, aufhören werden. In Rhône-Poulenc zum Beispiel sind aus diesen Gründen täglich zweitausend Stück zum Verkauf angeboten worden. Das Gleiche gilt von Werten wie Saint-Gobain, Air-Liquide oder Pechiney. Der Geschäftsgang bei allen diesen Gesellschaften ist ausgezeichnet, die Abschlüsse für 1962 werden sicherlich besser als für das Vorjahr ausfallen.

Sieht man von den ungewöhnlich großen Käufen ab, die sich aus einem Umtausch von Aktien in Pinay-Rente erklären, so ist die auffallendste Erscheinung der letzten Wochen das zunehmende Interesse für festverzinsliche Werte aller Art. Von den beiden großen Regierungsanleihen halten sich die 3,5%ige, vom Preis des Napoleon abhängige Pinay-Rente und die 5%ige Ramadier-Anleihe von 1956 auf Höchstkursniveau (Kursindex der Börse). Gesucht sind ferner alle Obligationen, die mit einem Umsatzindex ausgestattet sind. Dazu gehören die Caisse de l’Energie, Charbonnages de France und die Obligationen der nationalisierten Eisenbahnen, die in den letzten Tagen einen ungewöhnlichen Anleiheerfolg mit einem Betrag von 700 Mill. NF in einer Woche erzielt hatten. Gesucht sind ferner die Anleihen des Berufsverbandes der Montanindustrie, der Regie Renault, und die 6%igen Anleihen von Petrofigaz und der Société Nationale des Pétroles d’Aquitaine.

Nicht mit Index versehene Obligationen erster Kategorie werden bei Zinserträgen zwischen 5,68 und 5,72 % gekauft. Nicht mit Index versehene Industrieanleihen sogenannter zweiter Kategorie verzinsen sich mit 6,10 bis 6,30 %. Dazu gehören die kürzlich eingeführten Obligationen von Lorraine-Escaut und Berliet. Alle Industrieanleihen sind jetzt mit 5 % Nominalzins ausgestattet. Die 100 Millionen Anleihe von Citrœn, IBM-France (50 Millionen), Crédit Foncier d’Alsace-Lorraine, Champex und SODECCO mußten teilweise repartiert werden. Großer Beliebtheit erfreuen sich alle Wandelanleihen. In diese Kategorien gehören die Obligationen der Alsacienne de Constructions Mécaniques, SN-MAREP, Mines Produits Chimiques und Hispano-Suiza.

Es ist noch zu früh, um festzustellen, ob das lebhafte Interesse für festverzinsliche Werte mit der zunehmenden Neigung zum Renditendenken, mit der Festigkeit der französischen Währung, und der aus den hohen Überschüssen der Zahlungsbilanz herrührenden ungewöhnlichen Geld- und Kapitalfülle zusammenhängt, oder ob diese Erscheinung nur saisonmäßig durch das bevorstehende Jahresende bedingt ist. Eine gewisse Investitionsmüdigkeit in Aktien ist jedenfalls zur Zeit nicht zu verkennen. Retlaw