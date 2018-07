Erstmals in der Bundesrepublik gewähren die kürzlich erlassenen Ausführungsbestimmungen zu den Mitte des Jahres geänderten Paragraphen 18 und 19 des Berlinhilfe-Gesetzes die Möglichkeit, bei der Hergabe eines Darlehens für die Berliner Wirtschaft eine Vergünstigung durch Abzug von der Steuerschuld in Anspruch zu nehmen. Die bisher übliche Form war die Ermäßigung des steuerpflichtigen Gewinns. Diese ungewöhnliche Präferenz wurde geschaffen, um die in den nächsten Jahren erforderlichen Investitionen sicherzustellen, die Berlins Unternehmen noch nicht immer aus eigener Kraft aufbringen konnten.

Einer Vielzahl von Klein- und Mittelbetrieben, die das industrielle Gesicht der deutschen Hauptstadt bestimmen, ist der normale Weg zum Kapitalmarkt verschlossen. Da der westdeutsche Anleger kaum eine Vorstellung von der Kreditwürdigkeit eines solchen Unternehmens gewinnen kann, wurde nach dem neu gefaßten Paragraphen 18 die Berliner Industriebank AG (1000 Berlin 33, Landecker Straße 2), die das ERP-Sondervermögen für Berlin verwaltet, als Kapitalsammelstelle ausersehen. Sie leitet Darlehen privater Sparer, deren Höhe nicht begrenzt ist, an geeignete Firmen weiter. Bedingung ist die Festlegung auf eine Laufzeit von mindestens sechs Jahren bei Rückzahlbarkeit vom Ende des dritten Jahres an. Der Zinssatz beträgt zur Zeit 6 % jährlich. Im Jahr der Hergabe, bei Zahlung bis zum Jahresultimo also noch 1962, kann der Darlehensgeber volle 10 des Darlehensbetrages einmalig von seiner Steuerschuld für das gleiche Jahr absetzen, wobei als obere Grenze lediglich 50 % dieser Schuld gesetzt sind. Wer also z. B. für 1962 eine Einkommen- und Körperschaftssteuerschuld von 20 000 DM zu zahlen hat, kann ein Zehntel eines Darlehens bis zu 100 000 DM noch für 1962 davon absetzen.

Nach dem gleichen Grundsatz begünstigt der neu gefaßte Paragraph 19 Darlehen für den Berliner Wohnungsbau, wobei die Auswahl zwischen zwei Darlehensformen besteht. Hier fungiert die Wohnungsbau-Kreditanstalt Berlin (1000 Berlin 31, Fehrbelliner Platz 3) als Sammelstelle, ein Landesinstitut, über das alle öffentlichen Mittel zur Förderung des Wohnungsbaues laufen. Es besteht die Möglichkeit, entweder zinlose Darlehen mit zehn Jahren Laufzeit oder verzinsliche mit 25 Jahren Laufzeit anzubieten, die jeweils nach dem Zinssatz für I. Hypotheken (zur Zeit ebenfalls 6 %) eine jährliche Rendite erbringen. Wegen der längeren Festlegungszeit beträgt der Satz, um den sich im Hergabejahr gleichfalls die Einkommen- und Körperschaftssteuerschuld ermäßigt, sogar 20% bis höchstens der halben Schuld. Der mit 20 000 DM veranlagte Steuerpflichtige kann also in diesem Fall mit einem Darlehen von 50 000 DM seine Schuld einmalig um 10 000 DM verringern.

Da in beiden Fällen weder für den Darlehensgeber noch für die Sammelstellen Höchstgrenzen gesetzt sind, können weite Bevölkerungskreise in den Genuß dieser Steuerersparnis kommen. Sofern ein Kapitalgeber einen bestimmten Darlehensnehmer begünstigen will, so steht ihm dies im Rahmen des Anwendungsbereiches der gesetzlichen Bestimmungen frei, wobei ihm auch die unmittelbare Vereinbarung des Zinssatzes überlassen bleibt. Für die Steuerermäßigung ist lediglich, je nach dem Darlehenszweck, eine Bestätigung von einer der beiden Sammelstellen erforderlich.

