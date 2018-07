Am 22. Dezember 1962 jährt sich zum zwanzigzigstenmal der Tag, an dem der Wirtschaftspolitiker Arvid Harnack in Berlin-Plötzensee den Tod durch den Strang erlitt. Er war stets bereit gewesen, für das zu sterben, wofür er eintrat, obgleich er doch wußte, daß mit diesem Opfer weder der Geist des Regimes gebrochen noch Deutschland gerettet werden würde. Bis in die letzte Stunde hinein machte er sich tiefe Sorgen um das deutsche Volk, dessen Seele, wie er sagte, durch Hitler und seine Gesellen „ausgelaugt“ worden war.

Vor der Hinrichtung hatte er den Wunsch, noch einmal die orphischen Urworte Goethes zu hören. Der Gefängnis-Pfarrer, Harald Poelchau, der einst bei Paul Tillich über „Das Menschenbild des Fürsorgerechts“ promoviert hatte, konnte ihm diese Worte frei zitieren: „Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen / Die Sonne stand zum Gruße der Planeten ...“

Als sein damals noch junger Bruder Falk ihn zum letztenmal im Reichssicherheitshauptamt sah – es war am 15. November –, sagte er: „Grüß alle Freunde. Sag ihnen, daß ich in den Tod gehe, absolut überzeugt von der Richtigkeit unserer Idee.“ Und im letzten Brief schrieb er: „In den nächsten Stunden scheide ich aus dem Leben ... Ich denke an die gewaltige Natur, mit der ich mich so verbunden fühle. Heute morgen habe ich laut vor mich hergesagt: ‚Die Sonne tönt nach alter Weise...‘ Heute abend werde ich noch eine kleine Vorweihnachtsfeier veranstalten, indem ich mir die Weihnachtsgeschichte vorlese. Und dann kommt der Moment des Scheidens. Weihnachten müßt Ihr richtig feiern. Das ist mein letzter Wille. Singt dann auch: Ich bete an die Macht der Liebe.“

Der Name Harnack ist eng verbunden mit der großen Tradition des geistigen Deutschlands. Arvids Vater war der Stuttgarter Literaturhistoriker Otto Harnack und sein Onkel der große liberale Theologe Adolf von Harnack, dessen Sohn Ernst ebenfalls durch des Henkers Hand umkam. Ernst von Harnack, Regierungspräsident in Merseburg, seit 1919 Mitglied der Sozialdemokratischen Partei, wurde gleich 1933 entlassen. Eng befreundet mit Julius Leber, war er an den Vorbereitungen zum 20. Juli beteiligt, wurde verhaftet und im März 1945 hingerichtet.

Arvid Harnacks Frau, Mildred Fish – eine Amerikanerin –, war eine Persönlichkeit, die sich schon aus äußeren Gründen jedem einprägte: strahlende, klare Augen, reiches, blondes, schlicht gescheiteltes Haar. Ihrem aufrechten Charakter entsprach die äußere Haltung, betont schmucklose Kleidung und einfache Lebensführung. Sie war Lektorin für amerikanische Literatur an der Berliner Universität und unterrichtete auch an einem Abendgymnasium im Osten Berlins. Aus jener Zeit stammte ihr tiefes soziales Interesse.

Als aktives Mitglied der Widerstandsgruppe ihres Mannes wurde Mildred am 19. Dezember 1942 zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilt. Den Machenschaften des Oberkriegsgerichtsrats Roeder war es zuzuschreiben, daß ihr Verfahren erneut aufgenommen wurde und dann zu einem Todesurteil führte. Sie, die lange in Einzelhaft war und weder lesen und schreiben noch Besuch empfangen durfte, trat schließlich als weißhaarige, gebeugte Frau den letzten Gang an. Am 16. Februar 1943 starb sie durch das Fallbeil. Ihre letzten Worte waren: „Und ich liebe doch Deutschland.“ H. K.