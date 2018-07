Inhalt Seite 1 — War Bertolt Brecht ein Dichter? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der AStA der Universität München veranstaltete (in Verbindung mit dem Athenäum-Verlag) ein Podiumgespräch über das Thema: „Brecht – das Paradox des politischen Dichters“. Als Diskussionsleiter fungierte der Münchner Ordinarius für Literaturgeschichte Professor Dr. Hermann Kunisch; die übrigen Diskussionspartner waren: Martin Esslin von der BBC, London, Hans Heinz Holz vom Abendstudio des Hessischen Rundfunks und Professor Lazarowicz, München.

Der Gast aus London hatte mit seinem Diskussionsbeitrag einen Buchtitel zu verteidigen: den Titel und das Thema eben dieses Abends. In seinem Buche, und demgemäß in seinem Gesprächsbeitrag, kam Esslin zu dem Schluß, das Paradox eines Dichtertums im Dienste einer lebensfeindlichen Ideologie sei bei Brecht so gelöst, daß er zwar einen politischen Anlaß für seine Stücke verwende, der jedoch durch das schöpferische Unbewußte zurückgedrängt werde, so daß allgemeingültige menschliche Probleme und Gestalten sichtbar werden.

Professor Kunisch ergänzte diese Sicht mit der gleichsam abrundenden Bemerkung, Brecht sei „im Vordergrund zwar engagiert“, doch „der wahre Dichter sitze tiefer“ – womit freilich keine besonders erschütternde Erkenntnis ausgesprochen wurde.

Das Bemühen, den Dichter nunmehr in besagter Tiefe aufzuspüren und aus dem Geröll des politisch-ideologischen Engagements freizuschaufeln, löste zunächst ein Tauziehen zwischen Esslin und Holz um die Gradbestimmung jenes Engagements aus. Unvermeidlich kam es dabei zur Unterscheidung zwischen „politischen Realitäten“ und „politischen Doktrinen, die auf eine Vereinfachung der Probleme zielen“, und unvermeidlich auch mußte endlich Brechts Marxismus zur Sprache kommen.

Und da zeigte sich denn die Zwielichtigkeit dieser parteidoktrinären Bindung. Holz wollte hier einen Kausalnexus zwischen dem Marxisten Brecht und dem Dichter Brecht sehen, insofern als Brecht in Marx einst „Gestaltung der Wirklichkeit“ erblickt und selbst in diesem Sinne „rein rational“ gestaltet habe.

Indessen wußte Esslin die Analyse aus dieser wohl allzu mechanistischen Folgerungsweise wieder auf eine höhere Position zu führen: Brecht erhärte nicht die marxistische Lehre, er stehe immer nur negativ dem Kapitalismus gegenüber, gebe aber niemals positive Aussagen über den Kommunismus.

Woran Professor Lazarowicz die durchaus den Kern der Sache (und der Person) treffende Entscheidung knüpfte: Brechts Grundidee sei die Gerechtigkeit, und er selbst weniger extremer Marxist als extremer Materialist.