WASHINGTON – Präsident Kennedy gab in einem einstündigen Fernsehinterview die Bilanz seiner beiden ersten Amtsjahre und einen Ausfiele auf die Zukunft. Von besonderer Deutlichkeit war seine an Europa gerichtete Forderung: „Das reiche Europa muß seinen Teil beitragen.“

Ein harter Auftakt zu der Zusammenkunft Kennedy-Macmillan – aber eine Mahnung, die allen europäischen Partnern Amerikas gleichermaßen gilt.

WIESBADEN – Fünf Wochen nach der hessischen Landtagswahl hat Ministerpräsident Zinn sein neues Kabinett gebildet.

Während der Bonner Krise war in Wiesbaden erwogen worden, die FDP in die Koalition aufzunehmen. Der Plan ist vorläufig gescheitert.

BRÜSSEL – Die EWG-Partner der Bundesrepublik würden eine Anerkennung Ostberlins durch afrikanische, der EWG assoziierte Staaten als einen „unerfreulichen Akt gegenüber der Gemeinschaft“ ansehen.

Diese Regelung, die gerade in Brüssel getroffen wurde, gilt freilich nur als „ratsintern“ – wird also nicht als Klausel in den neuen Assoziierungsvertrag aufgenommen.

DAKAR – Die Staatskrise im Senegal, ausgelöst durch einen Putschversuch des Ministerpräsidenten Dia, ist durch den Sieg des Staatspräsidenten Senghor schon nach 24 Stunden beigelegt worden.

Senghors Gegenschlag: Er schaffte das Amt des Premierministers ab und schlug die Einführung einer Präsidialdemokratie vor.