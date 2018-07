Inhalt Seite 1 — „...wie bei den Kommunisten” Seite 2 Auf einer Seite lesen

W. K., Bad Wörishofen

Wenn du arm bist, mußt du früher sterben, hieß einst der Titel eines umstrittenen Krankenkassenromans. Dem schwäbischen Kneipp-Kurort Bad Wörishofen blieb es vorbehalten, in Abwandlung dieses Schlagwortes einen neuen Slogan in die Welt zu setzen: Wenn du sozialversicherter Angestellter bist, halte dich fern von unserem Bad.

Das kleine schwäbische Dorf wurde sozusagen durch das Wasser groß. Der Pfarrer Sebastian Kneipp legte dort im vorigen Jahrhundert mit seiner Lehre von der Heilwirkung des einfachen Wassers den Grundstein für das heute blühende Städtchen. Eifrige Mitbürger bauten die segensreiche Methode weiter aus, nach der sich der einstige Weber und spätere katholische Priester einmal selber von einer schweren Krankheit zu heilen wußte. Sein Grundsatz lautete: „Was das Leben gesund erhält, kann auch die Krankheit heilen, denn jede Heilung stellt in ihrem Wesen nichts anderes als eine Gesundung dar.“ Durch Wasser härtete er darob seinen und anderer Leute Körper ab, durch die Wärme- oder Kältereize des Wassers regte er das Gefäßsystem der Haut an. Und um den Stoffwechsel zu beleben, erfand der Pfarrer Kneipp auch noch eigene Abführpillen mit Rhabarber, Aloe und Heublumen. Als vornehmste Pflicht erachtete er, gerade die Armen wieder gesund zu machen. Symbol dieses schlichten Heilverfahrens wurde eine Gießkanne, mit der zu Zeiten Kneipps die Kranken begossen wurden.

Schon bald aber wußte auch ein bestimmter Erwerbszweig aus diesen Heilmethoden Nutzen zu ziehen: das Hotelgewerbe, das Wörishofen mit immer komfortableren Unterkünften versah und auch nicht eher ruhte, bis dem kleinen Städtchen die Berechtigung verliehen wurde, sich Bad zu nennen. Dieses Gewerbe ist es denn auch, das seit einigen Tagen ernsthaft um seine Existenz besorgt ist. Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte plant in Wörishofen ein Sanatorium für sogenannte Sozialkuren.

Seit den Sozialversicherungen durch die Rentenreform von 1957 zahlreiche zusätzliche Aufgaben – so die Erhaltung und Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit der Versicherten – gesetzlich aufgetragen worden sind, hat sich die Zahl der Sozialkuren stark erhöht. Jährlich werden rund 150 000 Angestellte zu solchen Kuren verschickt, und zwar in die anstaltseigenen elf Sanatorien. Es gibt kaum einen Ort, in dem die Bundesversicherungsanstalt eines ihrer Kurhäuser errichtete, der nicht alsbald den umsatzsteigernden Wert auch der Sozial-Kurgäste erkannte.

Nicht so Wörishofen. Als die Bundesversicierungsanstalt einen Antrag stellte, in seiner Gemarkung ebenfalls ein Kurhaus zu bauen, wurde er vom Stadtrat, wenn auch nicht ohne Widerstand, genehmigt. Und zwar mit der Einschränkung, die Bundesversicherungsanstalt möge nicht gerade im Grüngürtel der Stadt bauen. Doch schon bei der Beratung des Antrages zogen die Gegner der Sozial-Kurgäste vom Leder, wenn auch mit hausbackenen Argumenten. So erklärte beispielsweise der Besitzer eines der großen Kneipp-Kurhotels, Wilhelm Sproll, in einem Brief an den Wörishofener Bürgermeister: Wenn der Stadtrat seinen Beschluß nicht rückgängig mache, sehe er ein großes Hotelsterben voraus. Mit boshafter Hintergründigkeit bedankte sich schon im voraus der Hotelier Helmut Kreuzer – er bemühte sich vor einigen Jahren vergeblich, nach Wörishofen eine Spielbank zu bekommen – „für den Vorzug, von einem solchen Sanatorium im Falle einer Krise eine Hausmeisterstelle angeboten zu bekommen“.

Die Stadträtin Herta Jahnel wiederum, Besitzerin mehrerer Apotheken, fürchtete, daß die privaten Kurhäuser die ohnehin rar gewordenen Arbeitskräfte an die Angestelltenversicherung verlieren könnten. Und dem Kneipparzt Dr. Erich Heinrich ging es schließlich um das „Kolorit“ des Badeortes. Noch könnten nämlich die wenigen, die an der Heilmethode des Wasserdoktors zweifelten, von der Mehrheit der überzeugten Kneippianer absorbiert werden. Dies wäre jedoch in Frage gestellt, wenn die „Leute womöglich entgegen ihrem Willen und sozusagen en masse hergeschickt“ würden. Noch schlimmere Befürchtungen hegte der Zahnarzt Willy Engler. Er sah den Kneipport schon überflutet von großen Gruppen kleiner Versicherter, die lärmend durch den Badeort ziehen. „Wir können uns den sozialen Einrichtungen zwar nicht ganz verschließen“, meinte er, aber es müsse ja nicht gleich so werden „wie bei den Kommunisten“. Und der kernige Satz entfuhr seinem Munde: „Die sollen bauen, wo sie wollen, nur nicht bei uns.“ Engler, im Stadtrat Fraktionsvorsitzender der Freien Wählerschaft, gilt denn auch als der schärfste Gegner eines Sozial-Kurheimes. Er ließ nicht nur eine Stadtratssitzung auffliegen, sondern lud auch zu einem Diskussionsabend ein, bei dem er mit Lenin-Zitaten nicht sparte.