Das Revirement in der wirtschaftspolitischen Führung ist eigentlich kaum der Rede wert, Ein neuer Finanz- und ein neuer Schatzminister – das ist alles. Keine „Verjüngung“ und Verkleinerung des sogenannten Wirtschaftskabinetts, keine institutionellen Reformen, um dessen Aktionsfähigkeit zu verbessern. Ausgeträumt der Traum von einer grundlegenden „Erneuerung“ des wirtschaftspolitischen Regierungsstils.

Dazu ein Bundeswirtschaftsminister „auf Abruf“. Wird Professor Erhard in den wenigen Monaten bis zur „Machtübernahme“ noch Lust und Liebe verspüren, das wirtschaftspolitische Ruder endlich fest in seine Hand zu nehmen? Allenfalls noch dort, wo „Geist von seinem Geist“ zur Diskussion steht – etwa beim Brüsseler Aktionsprogramm – wird Erhard seine gewiß gewaltige Stimme erschallen lassen; aber die konjunktur- und währungspolitischen Konsequenzen erhöhter Verteidigungsleistungen, da wird er schweigen wie bisher. Wie er auch in puncto Sozial- und Agrarpolitik resignierte und schwieg – obwohl auch hier Entscheidungen von großer wirtschaftspolitischer Tragweite anstehen. Wird Minister Dahlgrün in seinem Kampf um geordnete Bundesfinanzen und gegen Steuererhöhungen in Erhard einen echten Verbündeten finden?

Vom Bundeshaushalt her drohen der Stabilität unserer Wirtschaft die größten Gefahren. Sie abzuwenden, dazu sind mehr als einige Streitreden notwendig. Mehr Aktion, Koordination und Kollaboration (im Kabinett) tun dringend not. Ist aber allein durch das Ausscheiden von Starke eine vertrauensvollere Zusammenarbeit im fünften Adenauer-Kabinett gewährleistet?

Eine gute Portion Skepsis ist auch angesichts der schwierigen Sachprobleme angebracht, die die neue Regierung im wirtschaftspolitischen Bereich zu bewältigen hat. In einem „Arbeitspapier“, das der künftigen Regierungsarbeit zugrunde gelegt wurde, sind sie alle fein säuberlich aufgeführt. Am Sozialpaket das an erster Stelle erwähnt wird, dürften sich freilich die politischen Geister kaum noch erhitzen. Auch bei den Notstandsgesetzen besteht im Grundsätzlichen Einigkeit, wenn auch deren finanzielle Seite noch wenig durchdacht zu sein scheint.

Aber an der ausdrücklich hervorgehobenen Notwendigkeit, die Kriegsopferrenten zu verbessern, gehen die Meinungen schon weit auseinander. Flüchtlingsgesetzgebung und Kriegsgefangenenentschädigung werden dem neuen Bundesfinanzminister gleichfalls noch einige Kopfschmerzen verursachen. Völliges Neuland muß er auch bei der Reform der Finanzverfassung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden betreten, das von Minen nur so verseucht ist. Und dann die steuerlichen Reformen, die nach diesem „Arbeitspapier“ den Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit und der Wettbewerbsgleichheit (Umsatzsteuer) entsprechen sollen. Überall hochbrisanter Sprengstoff.

Dann folgen in dem „Arbeitspapier“ einige nicht sonderlich ernst zu nehmende Platitüden, die man anderswo schon besser formuliert gelesen und gehört hat: Familienförderung, Gesundung der Landwirtschaft, breitere Eigentumsstreuung und aktive Gesellschafts- und Mittelstandspolitik; konkreter wird diese Koalitionsvereinbarung in der Forderung, Wettbewerbsverzerrungen im EWG-Raum zu beseitigen. Überhaupt scheint die neue Bundesregierung mutig gen Brüssel ziehen zu wollen, wo sie beispielsweise den deutschen Getreidepreis entschlossen verteidigen will. Hoffentlich wird dabei nicht gar zuviel außenpolitisches Porzellan zerschlagen.

Niemand erwartet von der Übergangsregierung die völlige Tilgung aller „Schulden“ der Vergangenheit. Wirtschaft und Öffentlichkeit wollen aber wenigstens den guten Willen zu einem echten Neubeginn spüren. „Es wird schon irgendwie weitergehen“ – nach diesem Motto darf in der Wirtschaftspolitik nicht weiterregiert werden. Ch.