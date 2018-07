Ein feuchter Abend schlich über die Elbbrücken nach Hamburg hinein. Dem Reisenden jedoch war durchaus wohl. Er saß im weichen Stuhl eines Rundfahrtbusses unter etwa 25 Damen im Twen-Alter, die sich in den schönen Künsten übten, liebenswürdig zu sein und ein Herz für durch, die Fremde tapsende Touristen zu haben. Sie würden beides in naher Zukunft brauchen können, denn sie bereiteten sich darauf vor, Fremdenführer zu werden. Sie standen sozusagen kurz vor ihrem Berufsexamen. Schon vor Wochen erlernten sie im Klassenzimmer das Abc dieser Branche, dargereicht von einem Museumsprofessor, einem Beamten der Kulturbehörde, Herren der Baubehörde und der Hamburger Fremdenverkehrszentrale.

Auf dieser ersten Fahrt nun sollte ihnen ein Musterfremdenführer demonstrieren, wie der ideale Cicerone die Praxis meistere. Der Reisende war ein Mitfahrer ohne Funktion. Er vertrat den Touristen schlechthin; er fährt für sein Leben gern rund, weil es, dessen ist er sicher, keinen besseren Weg gibt, in kurzer Zeit mit einem neuen Pflaster vertraut zu werden. Er hatte noch die erst Tage zuvor gehörte Stimme einer Stewardeß in San Franzisko im Ohr, die strahlend in den Wagen geklettert kam und begann: My name is Mary, I am your hostess. Sie hieß denn auch bei den für zwei Stunden zusammengewehten Passagieren nur noch Mary. Sie hatte eine für deutsche Bussprecher womöglich ungeeignete Methode, zu der es auch gehörte, die Nase zu pudern und dabei wie nebenher zu verraten, wo man gut speist. Sie zog ungeniert die Lippen nach und plauderte über günstige Einkaufsquellen. Sie trillerte ein paar Takte aus einem neuen Musical und sprach über eine „big show“, die man sich doch ansehen solle. Sie vermied es, zu dozieren; sie hatte ein dankbares Publikum.

Nun liegt die Freie und Hansestadt nicht am Pazifik – aber etwas von der leichten Ader der Fremdenführerinnen in der Neuen Welt, so sinnierte der Reisende, so ein ganz klein wenig, würde gewiß auch den Stadt- und Museums- und Woauch-überall-Führern hierzulande gut anstehen. Der Chef am Wagenmikrophon spielte schon darauf an, als er den Damen nahelegte, sie mögen um Himmels willen nicht als Besserwisser oder „Dompteure“ auftreten. „Seien Sie auf merkwürdige Fragen vorbereitet, aber gehen Sie nie auf Sonderwünsche ein, denn bedenken Sie, der Bus rollt, die Strecke will bewältigt sein.“

„Vermitteln Sie das Sichtbare und schließen Sie kleine Kommentare an. Aber bitte nicht zuviel Geschichte, auch Witze sind gefährlich, Humor aber ist erwünscht.“ Vor allem ist Charme erwünscht, und deshalb, so hörte der Reisende, will Hamburg als erste Stadt in der Bundesrepublik dem Tourismus vorwiegend weibliche Akzente aufsetzen. Gut sei es auch, die Informationen zu mischen, etwa so: „Links ein Bauwerk aus dem soundsovielten Jahrhundert, rechts die Redaktion einer bekannten Zeitschrift, links die Kirche mit ihrer berühmten Orgel, rechts der größte Spielzeugladen Deutschlands.“

„Aber Vorsicht mit Superlativen. Seien Sie sparsam mit Superlativen.“ Wie die für Fremdenführer ungewohnte Ausbildung durch Fachkräfte von Hochschulformat, so ist auch dieser Hinweis neu, denn im Gebrauch von Superlativen legen sich touristische Interpreten, wo auch immer in der Welt, nur ungern Beschränkungen auf. Hamburg will offenbar Musterexemplare heranbilden.

Neunzig Minuten lang Informationen ausstreuen, das ist also ihre Aufgabe: Ein paar Prisen Geschichte, einige Kulturhinweise, ein paar charmante Scherze und hin und wieder Zahlen. Sie würden ihrer Stadt, wie sie dasaßen und wie sie lächelten, sicherlich manchen neuen Freund gewinnen können. Der Reisende war dennoch nicht ganz zufrieden. Wohl wurde über die Villen und die feinen Leute an der Alster gesprochen, aber die praktischen Ratschläge fehlten. Kein Wort über die AlsterSchiffahrt, Auch die Verkehrsmittel wie U- und S-Bahnen blieben unerwähnt. Kein Wort über die drei oder vier Schlemmerlokale, die Hamburg auszeichnen sollen.

Touristen sind stets dankbar für Tips, die sich hinterher verwerten lassen, wenn sie wieder allein ohne Mary oder Gisela durch fremde Straßen bummeln. Allerdings, weil es Hamburgerinnen sind, sollen sie auch kühl bleiben. Keine Namensnennung bei Beginn der Fahrt, „es sei denn, es handele sich um eine geschlossene Gesellschaft“, so empfahl der Boß. Schade. – Schon von Januar an werden die neu gebildeten Damen in einem schmucken Stewardessenkleid bei Tag und Abend (denn es gibt auch die Rundfahrt „Hamburg bei Nacht“) zu sehen sein – wenn sie nicht durchs Examen fallen. Aber wer wird denn. Ermano Höpner

Hinweis der Redaktion: Der Autor übersah die fünf Herren, die gemeinsam mit den 23 Damen ausgebildet werden.