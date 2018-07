Inhalt Seite 1 — Agenten mit neuem Trick Seite 2 Auf einer Seite lesen

Spionage, Sabotage und politische Zersetzung in der Bundesrepublik gehören zum Aufgabenbereich des Ministeriums für Staatssicherheit in Ostberlin. Millionenbeträge stehen dafür zur Verfügung. Diese Gelder fließen aber nicht ausschließlich in die dunklen Kanäle der Spionagedienste, sondern auch in die Taschen mancher Wissenschaftler, Techniker und Erfinder. Sie ersinnen die raffiniertesten Methoden, sie verfertigten die kompliziertesten Apparate. Wie gut diese Apparate sind, mußten die Spionageabwehrorganisationen in der Bundesrepublik jetzt wieder erfahren: beim Fall „Obst“. Pankow präsentierte eine technische Überraschung, eine neue Methode des Agentenfunks, der die Abwehr vorerst nicht gewachsen ist.

Der Fall „Obst“ hat seinen Namen zu Recht. „Erdbeere“, „Zitrone“, „Apfel“ und „Birne“ – so hießen die Agenten, die zwei Jahre lang auf amerikanischen und englischen Dienststellen im Bundesgebiet gearbeitet hatten. Ihr Chef war das Ehepaar Richard und Irene Pflaum aus Mannheim. Sie gaben die Meldungen nach Ostberlin. Das schien weiter nicht erstaunlich, verblüffend aber war, daß beide überhaupt nicht funken konnten und daß keine Funküberwachungsstelle ihren Agentensender anzupeilen vermochte.

Die Funksendung bestand lediglich aus einem sekundenschnellen Pfeifen im Äther, den ein neuartiger Transistor-Sender von der Größe einer Zigarrenkiste erzeugte. Der Empfänger aber ist in jedem Radiogeschäft der Bundesrepublik zu kaufen. Es ist ein Transistorengerät mit zwei Kurzwellenbereichen.

Agent Richard Pflaum heißt eigentlich Gerhard Bergner. Er war früher einmal Postfacharbeiter. Im Herbst 1956 wurde er als Agent verpflichtet und in Gransee bei Berlin ausgebildet. Dort lernte der Agentenanwärter seine spätere Frau kennen. Beide heirateten in Ostberlin und wurden anschließend auf ihren Einsatz vorbereitet.

In Halle war der verheiratete Lagerarbeiter Richard Pflaum gestorben. Pflaum war im letzten Krieg Soldat in Frankreich gewesen und hatte bis 1957 als Arbeitsverpflichteten bei Lyon auf einem Bauernhof gearbeitet. Mit den Papieren des Toten ausgerüstet, schlüpfte Gerhard Bergner in die Rolle von Richard Pflaum. Reichlich mit Geld versehen, fuhr er samt seiner Frau nach Lyon – auf Hochzeitsreise. Nach der Rückkehr mußte das Ehepaar Lebensläufe schreiben, die nahtlos mit den Lebensläufen des Ehepaars Pflaum übereinstimmten. Erst dann kam der Einsatzbefehl nach Mannheim, via Paris und Zürich.

Richard Pflaum alias Bergner reiste nach Paris. Seine Frau fuhr nach Zürich. Beide waren im Besitz bundesdeutscher Reisepässe. Beide nahmen für kurze Zeit Arbeiten an. Dann fuhren sie an den Einsatzort nach Mannheim. Sie wohnten beide möbliert und lernten sich unter den Augen der Nachbarn offiziell kennen. Sie verlobten sich und bestellten schließlich das Aufgebot. Aus ihrem Geburtsort Halle ließen sie sich die Geburtsurkunden schicken. Das kostet stets Gebühren, indes bei Herrn Pflaum kamen die Urkunden gratis. Das war der erste Fehler.