Eine 20prozentige Umsatzsteigerung im Geschäftsjahr 1961/62 – dieses Beispiel wird in der deutschen Industrie nicht viele Nachfolger finden. Bei der Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Köln-Deutz, war von konjunktureller Abschwächung nichts zu spüren: Die Produktionskapazitäten waren bis an die Grenze des Möglichen ausgelastet, und der Absatz florierte in fast allen Sparten des Unternehmens gut. Mit einem Umsatz von 1,353 (1,124) Mrd. DM hat die Deutzer Gruppe im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Zuwachsrate erzielt, die genauso hoch war wie der Gesamtumsatz, der im Jahre 1950 erreicht worden war. Der Kölner Klöckner-Konzern hat damit ein beachtliches Stehvermögen bewiesen; denn wie die Verwaltung berichtet, steht auch diese Gesellschaft auf allen Märkten, auf denen sie tätig ist, in zunehmenc schärfer werdendem Wettbewerb. Die Exportlieferungen konnten nochmals um 17% auf 472 (402) Mill. DM erhöht werden, wobei allerdings ihr Anteil am Gesamtumsatz von 36% im Vorjahr auf 35 % geringfügig zurückging. Die regionale Aufgliederung des Exportes zeigt einen wachsenden Anteil der Lieferungen in den EWG-Raum, während der Umsatz mit den europäischen Ländern außerhalb der Wirtschaftsgemeinschaft ihrer absoluten Höhe nach leicht zurückgegangen ist.

Nicht ganz so zufrieden wie mit der Umsatzentwicklung ist die Kölner Verwaltung allerdings mit dem im Berichtsjahr erzielten Ergebnis. Zwar liegen absolut keine Gründe zur Klage vor, aber die außergewöhnlich gute Umsatzzuwachsrate hätte nach Meinung der Unternehmensführung das Ergebnis günstiger gestalten können, wenn nicht die Kosten ebenfalls ganz erheblich gestiegen wären. Eine Personalkostensteigerung um nicht weniger als 18%, eine Erhöhung der Materialkosten um 1 bis 2%, der Fertigungsstoffe um 0,8% mußten im vergangenen Geschäftsjahr verkraftet werden. Intensive Rationalisierungsbemühungen und umfangreiche Sparmaßnahmen konnten nach Auskünften der Verwaltung indessen einen Teil der zusätzlichen Kosten auffangen. Der Ertragsspielraum, den die Klöckner-Humboldt-Deutz AG im Geschäftsjahr 1961/62 hatte, dürfte zufriedenstellend gewesen sein, wenngleich diese Schlußfolgerung aus dem vorgelegten Zahlenwerk nicht unbedingt abzulesen ist. Die Dividende bleibt mit 14% auf das nicht gerade üppig dotierte Grundkapital von 110 Mill. DM unverändert. Dafür sind wie im Vorjahr 15 Mill. DM erforderlich; Um 9 Mill. DM gestiegen – auf 30,1 (21,4) Mill. DM – sind dagegen die in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen, deren Höhe Generaldirektor Dr. Heinrich Jakopp als periodenecht bezeichnete. Die stattliche Ausweitung der Rückstellungen auf 245,6 (211,7) Mill. DM – das ist fast ein Drittel der Bilanzsumme – dürfte hierbei eine Rolle gespielt haben. Es bedarf keiner Erwähnung, daß darüber hinaus auch alle steuerneutralen Gewinnverwendungsmöglichkeiten in Anspruch genommen worden sind.

Zusammenfassend betonte Vorstandsvorsitzender Dr. Jakopp: „Das vergangene Geschäftsjahr war gut, es hat uns weitergebracht, und das kommende beurteilen wir nicht anders.“ In das neue Jahr ist Klöckner-Humboldt-Deutz mit einem Auftragsbestand von 930 (845) Mill. DM hineingegangen, damit wäre der Umsatz für achteinhalb Monate gesichert. Die Verwaltung rechnet weiterhin mit guter Beschäftigung; der Umsatz könne – so heißt es – vermutlich nochmals, wenn auch nicht in dem Ausmaß des Berichtsjahres, leicht gesteigert werden. nmn