Inhalt Seite 1 — Akustische Allegorien Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Werner Ross

Während die Bühnen vergebens nach einem theaterwirksamen deutschen Drama schmachten, floriert das Hörspiel. Autoren, die keinen Fuß auf die weltbedeutenden Bretter gesetzt haben, lieferten akustisch haltbare Ware, begriffen und nutzten das „Funkische“. Boshafte Beobachter könnten behaupten, das liege daran, daß Hörspiele nur für Intendanten und Dramaturgen geschrieben und ohne Eintrittskarte aufgeführt würden. Aber die boshafte Erklärung ist meistens die falsche, und wir tun besser daran, mit den Werken eines anerkannten Hörspielautors einen Test anzustellen –

Wolfgang Weyrauch: „Dialog mit dem Unsichtbaren“ – Sieben Hörspiele; Walter Verlag, Ölten und Freiburg; 250 S., Paperback, 9,80 DM.

Die sieben Hörspiele sind zwischen 1952 und 1961 aufgeführt worden; das letzte, „Totentanz“, hat in diesem Jahr den Hörspielpreis der Kriegsblinden bekommen. Zehn Rundfunkanstalten von Wien und Zürich bis Hilversum haben es gesendet. Martin Walser, der zu dem vorliegenden Band das Nachwort verfaßt hat, bezeichnet Weyrauch als den radikalsten der ihm bekannten Hörspielautoren. Er berichtet zugleich über Regieerfahrungen bei der Einstudierung von Weyrauch-Spielen: Die Schauspieler sind zuerst verlegen, sie erwarten Rollen und finden keine, sie wollen spielen und dürfen es nicht. Sie haben nur Stimmen in einer Partitur zu sein, ein großer balladesker Monolog ist auf ihre Stimmen verteilt.

Welches sind die Themen? Wie spielen sie sich ab?

„Woher kennen wir uns bloß?“ hat zwei Sprecher, einen Juden und einen Polizisten. Die beiden begegnen einander an einer Straßenkreuzung. Sie kennen sich, aber sie sprechen einander nicht an. Sie führen nur im Geist ihren Dialog, einen geisterhaften Dialog, der sich auf den Augenblick bezieht, als sie bei der Vernichtung des Warschauer Gettos einander gegenüberstanden.

Das Stück „Anabasis“ spielt in einer zeitlosen Vergangenheit, beim Rückzug des Xenophon und seiner Griechen, und konfrontiert in der verzweifelten Situation im Eisgebirge, umgeben von Feinden, den kurzen Militärverstand des Hauptmanns, die lebensrettende Hoffnungskraft des Schriftstellers, der unversehens Anführer geworden ist, und die schlichte Weisheit des einfachen Mannes in der Figur eines Schusters. Das dritte Stück ist der schon genannte „Totentanz“: T., der Tod, holt wie einst König, Papst und Bettelmann so heute den Piloten, den Straßenkehrer, den Personalchef und den General.