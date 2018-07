Inhalt Seite 1 — Angst vor Moskau, nicht vor Peking Seite 2 Auf einer Seite lesen

Tokio, Anfang Januar

Die Japaner verstehen sich auf die Politik des non-alignement wie kein anderes Volk, obwohl sie gar nicht zum Kreis der bündnisfreien Länder gehören, sondern sich ganz als Partner des Westens fühlen“, meinte ein seit Jahren in Asien lebender Beobachter. Seit Stunden hatten wir uns über die Haltung Japans gegenüber China und der Expansion des Kommunismus in Asien die Köpfe heiß geredet.

Ausgangspunkt war jene Bemerkung gewesen, die Präsident Kennedy vor einer japanischen Regierungsdelegation gemacht hatte und die auf dem Inselreich einen Sturm der Entrüstung entfesselt und die japanische China-Politik wieder ins Scheinwerferlicht gerückt hatte. „Ich hoffe“, hatte Kennedy gesagt, „daß wir in den vor uns liegenden Monaten die Möglichkeiten erwägen können, wie wir gemeinsam die Beherrschung Asiens durch den Kommunismus zu verhindern vermögen.“

Die japanischen Sozialisten interpretierten in diese Erklärung die Aufforderung, Japan solle seine militärischen Anstrengungen verstärken; und die Konservativen empfanden sie als einen Querschuß gegen den Handel mit China. Beides sind noch immer neuralgische Punkte der japanischen Politik, und Kennedy hatte sie offenbar beide gleichzeitig berührt.

Japan kann wegen seiner wirtschaftlichen Lage gegenwärtig keinen Streit gebrauchen, weder mit China noch mit Indien und schon gar nicht mit den USA, die rund ein Drittel der japanischen Exporte aufnehmen. Zudem sollte die nach Washington entsandte Regierungsdelegation ja gerade erreichen, daß der Außenhandel mit den USA liberalisiert und die Gefahren der buy-american-Politik gemindert werden.

Wenige Wochen zuvor hatte eine Gruppe japanischer Wirtschaftler in Peking die Absprache getroffen, den japanisch-chinesischen Handel innerhalb der nächsten fünf Jahre auf 100 Millionen Dollar jährlich zu steigern. Obwohl dies nur knapp zwei Prozent des japanischen Außenhandelsvolumens entspricht, nennen Beobachter in Hongkong den Plan einen „Meilenstein in der Geschichte Asiens“. Man vermutet, daß China nun versuchen wird, Teile für die technische Ausrüstung seiner Industrialisierung aus Japan zu beschaffen, um den Ausfall der sowjetischen Techniker wettzumachen. Der sowjetisch-chinesische Handel betrug 1961 nur noch 108 Millionen Dollar – etwa ein Viertel des Vorjahres. Japan könnte in der Tat der beste Ausrüster und Handelspartner Chinas werden. Stillschweigend hat Peking seine seit dem Flaggenzwischenfall von Nagasaki im Jahr 1958 gegenüber Japan praktizierte „Hallstein-Doktrin“ fallen gelassen: „Kein Handel ohne politische Anerkennung.“ Japans Regierung hat wieder einmal einen vollendeten diplomatischen Balanceakt vorgeführt: Vor dem Parlament und vor der Presse versicherte Ministerpräsident Ikeda den Amerikanern, daß seine Regierung sehr wohl gegen eine Ausbreitung des Kommunismus in Asien sei, aber „Japans Kampf gegen den Kommunismus und sein Handel mit dem kommunistischen China sind zwei verschiedene Dinge“. Bei anderer Gelegenheit geißelte Ikeda zwar den indischen Neutralismus, der seiner Meinung nach den indisch-chinesischen Grenzkonflikt provoziert habe, und stellte ihn als ein warnendes Beispiel für die japanischen Neutralisten hin, über er wies es weit von sich, zu der eigentlichen Streitfrage zwischen Indien und China Stellung zu nehmen. Spekulationen über ein stärkeres militärisches Engagement wies Außenminister Ohira mit einem kühlen Hinweis auf den amerikanisch-japanischen Sicherheitspakt zurück, der keiner Erweiterung bedürfe.

Die amerikanische Regierung verstand offenbar, daß Japan sich nicht einfach in das Schlepptau amerikanischer Politik nehmen läßt. Bei seiner Rückkehr von Washington nach Tokio versicherte US-Botschafter Reischauer, daß keine konkreten Pläne für gemeinsame politische Aktionen oder für eine Änderung der militärischen Absprachen bestünden.