Von Robert Strobel

Bonn, Anfang Januar

er Bundeskanzler, spürbar von Skepsis gegenüber den angelsächsischen Bahama-Plänen erfüllt, aber noch vorsichtig und reserviert in seinem Urteil, wartet ab. In einem kurzen Schreiben an Präsident Kennedy begrüßte er dessen Vereinbarungen mit Macmillan als einen ersten Schritt zu einer multinationalen Atomstreitmacht. Die vorgeschlagene Lösung gebe freilich aus der Sicht einer Festlandsmacht noch einige zu klarende Fragen auf, die am zweckmäßigsten im Nato-Rat erörtert werden sollten.

Damit ist bereits die Richtung angedeutet, in der die Entwicklung nach Adenauers Meinung gehen müßte: Nämlich zu einer multinationalen Regelung, in die nicht nur England und Frankreich, sondern auch die übrigen NATO-Mitglieder, nicht zuletzt die Bundesrepublik, einzuschließen wären. Kennedys orientierender Brief an den Kanzler läßt nach der Bonner offiziellen Meinung die Deutung zu, daß der amerikanische Präsident eine solche multinationale Regelung für eine fernere Etappe der Entwicklung wohl vor Augen hat, aber man möchte im Palais Schaumburg darüber Konkreteres erfahren: Sollte aus Washington allerdings eine völlig abschlägige Antwort kommen, wäre der Bundeskanzler zu heftigem Widerstand entschlossen. Das Zusammenspiel zwischen Bonn und Paris ist in dieser wie in so vielen anderen Fragen eng.

Daß Präsident de Gaulle das Angebot Kennedys in der vorliegenden Form annehmen wird, hält man in Bonn für sehr unwahrscheinlich. Nur scheinbar sei den Franzosen das gleiche Angebot gemacht worden wie den Engländern. In Wirklichkeit käme Großbritannien sehr viel besser weg, weil es nur die Raketen und die zu ihrer Montage und zielsicheren Verwendung nötigen Apparate für die U-Boote bekäme (die erhielte Frankreich auch), sondern weil ihm auch die amerikanischen Forschungsergebnisse zur Verfügung gestellt werden sollen, mit deren Hilfe England unschwer die nuklearen Sprengköpfe herstellen könnte. Den Franzosen aber soll diese viel Zeit und noch mehr Geld sparende Forschungsarbeit nicht zugänglich gemacht werden. Deshalb nimmt man in Bonn an, daß de Gaulle, falls er überhaupt auf das Angebot eingehen sollte, die Gleichstellung Frankreichs mit England in jener Frage verlangen würde. Es bleibt abzuwarten, ob sie ihm gewährt wird und wie er dann reagiert. Vermutlich nicht in einer die Interessen der Bundesrepublik verletzenden Weise.

Die Bundesregierung verlangt für Westdeutschland nicht die gleiche Lösung, wie sie England oder auch nur Frankreich angetragen wurde. Sie hält jedoch eine Regelung für notwendig, die eine Mitbeteiligung der Bundesrepublik in sich schlösse. Das könnte zum Beispiel so geschehen, daß zusammen für die zwölf nichtnuklearen NATO-Mitglieder einschließlich der Bundesrepublik eine ähnliche Lösung zurecht gezimmert würde, wie sie England oder Frankreich allein gewährt werden soll. Diese zwölf Länder würden dann zusammen über eine bestimmte Zahl von Polaris-U-Booten verfügen, deren Mannschaft und Offiziere national gemischt wären. Die Finanzierung dieser Raketen-U-Boote wäre von den zwölf Ländern nach einem ihrer Wirtschaftskraft entsprechenden Schlüssel zu leisten. Es sind natürlich auch andere Lösungen vorstellbar. Unabdingbar ist aber nach der Meinung des Bundeskanzlers eine solche indirekte Beteiligung der Bundesrepublik an den der NATO verfügbaren nuklearen Waffen.

Sorge bereitet dem Bundeskanzler offenbar die Bestimmung der Bahama-Vereinbarungen, daß Großbritannien, wenn höchste nationale Interessen Englands auf dem Spiele stehen, seine der NATO überstellten Polaris-U-Boote zurückziehen könnte. Auch bekümmert ihn, daß das Washingtoner Konzept nur die Verwendung schwimmender, aber nicht auf dem Lande fahrbarer Raketen vorsieht, wie es nach dem Norstad-Plan für ein Drittel der Raketen hätte gelten sollen. Man hält in Bonn gewisse technische Einwände gegen die bewegliche, also auf Eisenbahnen oder Lastzügen montierten Raketen für Vorwände, durch die nur über die eigentlichen – nämlich die politischen – Gründe der Ablehnung hinweggetäuscht werden soll. Der Bundeskanzler möchte offensichtlich den zusätzlichen Abschreckungseffekt der auf dem Lande fahrbaren Raketen nicht missen. Überhaupt hat die Bundesregierung größte Bedenken gegen jede Umkehrung der Schild-Schwert-Theorie, wie immer sie auch begründet werden mag. Obwohl die Bundesregierung zu einer gewissen Verstärkung der konventionellen Streitkräfte bereit wäre, vorausgesetzt, daß sie der Wirtschaft nicht zu viele Arbeitskräfte entzöge, tritt sie nach wie vor für die von Norstad konzipierte NATO-Strategie der Abschreckung und des für den Gegner nicht kalkulierbaren Risikos ein.

Die SPD ist hingegen auch bereit, sich mit einer ausschließlich konventionell gerüsteten Bundeswehr abzufinden und die nukleare Abschreckung nur den Amerikanern zu überlassen. Die CDU wirft ihr deshalb vor, sie sei „amerikanischer als die Amerikaner“. Eine Truppe, so argumentiert man im Regierungslager, die schlechter ausgerüstet wäre, sähe sich in der Gefahr, als Fußvolk „verheizt“ zu werden und müsse an ihrer Kampfmoral Schaden nehmen.