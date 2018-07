Selten haben in einem Börsenjahr Hoffnungen und Enttäuschungen einander so schnell abgewechselt wie 1952. Seitdem noch im Februar die absolut höchsten Kurse nach der Währungsreform von den Tafeln abgelesen werden konnten, befand man sich im März schon inmitten einer Baisse, die der vorangegangenen mehrmonatigen Aufwärtsbewegung nicht nur die Spitzen nahm, sondern darüberhinaus auch einen echten Rückschlag brachte, von dem sich einige Papiere nicht mehr so recht erholt haben.