Von Jochen R. Klicker

Die Überschrift der Anzeige war unübersehbar und einprägsam. „Berufserfolg – auch für Sie!“ Eine Postkarte genüge, um „einen Wegweiser zum beruflichen Aufstieg“ unverbindlich und kostenlos zugeschickt zu bekommen, versicherte der Text.

Rolf Tomas, Tischlergeselle in einem kleinen Handwerksbetrieb einer südwestdeutschen Kleinstadt, schrieb diese Karte – wie Hunderttausende Bundesbürger jährlich. Fünf Wochen später lag ein ausführlicher Brief von ihm unter einem Dutzend ähnlicher Schreiben auf dem Schreibtisch des Psychologen in der Abteilung „Studienberatung“ eines der größten privatwirtschaftlichen Fernlehrinstitute. Sein Fall bot dem routinierten Berater nichts Außergewöhnliches. Rolf Tomas schrieb, er fühle sich in seinem Beruf nicht ausgefüllt, wolle mehr verdienen. Sein Wunsch sei einmal gewesen, Raumgestalter oder Innenarchitekt zu werden. In der letzten Zeit habe er sich wieder mit diesem Gedanken herumgeschlagen. Aber er könne doch seinen Beruf nicht einfach an den Nagel hängen. Ersparnisse seien kaum vorhanden. Die nächste Staatsbauschule und Kunstakademie sei drei Schnellzugstunden entfernt. Ob man ihm raten könne.

Man konnte – und verkaufte ihm einen Studienkurs für Raumgestaltung und Innenarchitektur. Die Kosten blieben in erträglichen Grenzen. Für die Lehrbriefe hatte Rolf 320 Mark in zwölf Raten zu zahlen. Knapp hundert Mark kosteten die notwendigen Hilfsmittel. Er gehörte fortan zu den zahlreichen vorwärtsstrebenden Menschen, die am beruflichen Aufstieg ernsthaft interessiert“ sind, wie der Werbekatalog schmeichelte. Doch er wußte nicht, daß zur selben Zeit weitere 50 000 Fernschüler unter ähnlichen Bedingungen bei demselben Fernlehrinstitut lernten.

Seit Jahren ist der Versandhandel ein krisenfester und einträglicher Zweig unserer Wirtschaft. Auch ein solches Versandhaus für Bildung ist keine neue Erfindung. Jedenfalls ist es nicht so neu, wie mancher vielleicht annimmt, seit sich die etwa sechzig privaten deutschen Fernschulen durch regelmäßige – und zumeist nicht sonderlich geschmackvolle – Werbung ins allgemeine Bewußtsein gedrängt haben. Neu ist nur, daß eine Legion von Schülern berufliche Weiterbildung oder sogar breite Allgemeinbildung auf brieflichem Wege begehren. Sie haben die Fernschulen zu riesigen privatwirtschaftlichen Unternehmen werden lassen, in denen die Arbeit des pädagogischen Stabes nur noch mühsam mit dem täglichen Lehrbriefausstoß der Versandabteilung Schritt halten kann. Der Studierende wird immer weniger von Lehrer und Korrektor persönlich überwacht; der „Nachfaßbrief“, der den säumigen Schüler zum Einsenden der Aufgaben mahnt, erscheint in immer größer werdenden Abständen.

Die Leistungen der Kandidaten, die sich den Abschlußprüfungen stellen – in schriftlicher Form oder in einem abschließenden Seminar – fallen ständig. Aber dafür steigt die Zahl der „Schulgestorbenen“, wie es im Fachjargon heißt.

Auch Rolf Tomas brachte eines Tages nicht mehr die notwendige Energie auf; er scheiterte an der Hauptschwierigkeit des Fernstudiums: ohne die ständige Kontrolle des Direktunterrichtes und trotz der zahlreichen Möglichkeiten der Ablenkung in die Flucht vor dem selbstgewählten Lernenmüssen, den langwierigen Studiengang durchzuhalten. Ein vorgedruckter Mahnbrief erinnerte ihn noch einmal daran, daß er seit sechs Wochen keine Aufgaben zur Korrektur eingesendet habe. Das letzte war ein Schriftwechsel mit der Rechtsabteilung, die seine überfälligen Monatsraten eintrieb für Lehrbriefe, die er längst nicht mehr benutzte und schließlich nicht einmal mehr anforderte.